09 JANFRIDAY2026 1:11:37 PM
खुशी कपूर और वेदांग रैना का टूटा रिश्ता! 2 साल बाद हुए अलग

  • Updated: 09 Jan, 2026 11:14 AM
नारी डेस्क : खुशी कपूर और वेदांग रैना के ब्रेकअप की खबरें इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों का रिश्ता करीब 2 साल की डेटिंग के बाद खत्म हो गया है। हालांकि, अब तक न खुशी कपूर और न ही वेदांग रैना ने इन खबरों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।

बॉलीवुड निर्माता बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की लाडली बेटी खुशी कपूर की पर्सनल लाइफ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि खुशी कपूर और एक्टर वेदांग रैना ने अपने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा दिया है। करीब दो साल से ज्यादा समय तक चले इस कथित रिश्ते के खत्म होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। फिलहाल दोनों की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।

क्या वाकई खत्म हो गया रिश्ता?

फिल्म जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि खुशी कपूर और वेदांग रैना अब एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। पोस्ट में कहा गया है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि, ब्रेकअप की वजह को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, खुशी और वेदांग ने भी इन खबरों पर चुप्पी साध रखी है।

2023 में सामने आई थीं डेटिंग की खबरें

खुशी कपूर और वेदांग रैना की डेटिंग की चर्चाएं साल 2023 में शुरू हुई थीं। दोनों ने जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज’ में साथ काम किया था, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म के बाद से ही दोनों को लेकर अफेयर की खबरें तेज हो गई थीं। दोनों को कई बार एक साथ पार्टी करते और पब्लिक इवेंट्स में स्पॉट किया गया था। खुशी कपूर के बर्थडे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वेदांग रैना उनके साथ नजर आए थे और उनका खास ख्याल रखते दिखे थे।

दोनों ने कभी नहीं किया रिश्ता ऑफिशियल

गौरतलब है कि खुशी कपूर और वेदांग रैना ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। वेदांग रैना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वहीं, खुशी कपूर ने एक बार इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने गले में ऐसा नेकलेस पहना था, जिस पर ‘V’ और ‘K’ लिखा था और बीच में दिल बना हुआ था। इस फोटो के बाद फैंस के बीच दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थीं।

वर्कफ्रंट पर आगे बढ़ रहे हैं दोनों

वर्कफ्रंट की बात करें तो ‘द आर्चीज’ के बाद वेदांग रैना आलिया भट्ट के साथ फिल्म ‘जिगरा’ में नजर आ चुके हैं। वहीं खुशी कपूर भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। वह ‘द आर्चीज’ के बाद ‘लवयापा’ और ‘नादानियां’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

