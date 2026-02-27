01 MARSUNDAY2026 10:18:43 PM
शादी के 27 साल बाद टूटा एक्टर विजय का घर, पत्नी ने लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप

  • Updated: 27 Feb, 2026 07:49 PM
नारी डेस्क: एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) चीफ और एक्टर विजय की पत्नी संकेतिता ने चेन्नई के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में उनके खिलाफ तलाक की अर्जी फाइल की है। यह खबर उन खबरों के बीच आई है कि संकेत अपने पति से अलग रह रही हैं। तलाक की अर्जी के मुताबिक, संकेत ने विजय पर बेवफाई का आरोप लगाया है, और कहा है कि उनका एक एक्ट्रेस के साथ "अव्यवहारिक रिश्ता" रहा है।

अर्जी में कहा गया- "अप्रैल 2021 में, पिटीशनर (संकगीत) को पता चला कि रेस्पोंडेंट (विजय) एक एक्ट्रेस के साथ अव्यवहारिक रिश्ते में था। इससे उसे गहरा इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई, जो धोखा और शादी के भरोसे का उल्लंघन था," ।और यह भी कहा गया है कि एक्टर ने "एक्ट्रेस के साथ खुलेआम मिलना-जुलना जारी रखा," जिससे संकेत को इमोशनल तकलीफ हुई और बच्चों को शर्मिंदगी हुई"।

अर्जी में कहा गया- "2021 से, विजय इमोशनली अलग-थलग हो गया था, अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसे घर से निकाल देता था, जिससे उसे शादी के घर में अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजय उस एक्ट्रेस के साथ विदेश घूमता रहा और पब्लिक इवेंट्स में जाता रहा," । संगीथा ने यह भी आरोप लगाया कि एक्ट्रेस रेगुलर तौर पर एक्टर के साथ अपनी आउटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं। उन्होंने आगे कहा- "एक्ट्रेस रेगुलर तौर पर इन आउटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं। विजय ने न तो इन पोस्ट से इनकार किया और न ही उन पर आपत्ति जताई, बल्कि चुपचाप उनका समर्थन किया।" विजय और संगीथा पहली बार 1996 में मिले थे। श्रीलंकाई संगीता ब्रिटेन में पली-बढ़ी हैं। इस कपल ने 1998 में UK में अपनी शादी रजिस्टर कराई, जिसके बाद उन्होंने 25 अगस्त, 1999 को चेन्नई में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी भी की।  बेटे जेसन और बेटी दिव्या के माता-पिता हैं। 


 

