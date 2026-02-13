19 FEBTHURSDAY2026 1:35:08 AM
Nari

फेमस एक्टर की रैली में एक आदमी की मौत, पहले भी लग चुका है 40 लोगों की जान लेने का आरोप

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Feb, 2026 04:14 PM
फेमस एक्टर की रैली में एक आदमी की मौत, पहले भी लग चुका है 40 लोगों की जान लेने का आरोप

नारी डेस्क:  शुक्रवार को तीमिलनाडु के सलेम में तमिलगा वेट्टरी कझगम चीफ विजय की रैली के दौरान महाराष्ट्र के एक 37 साल के आदमी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मरने वाले की पहचान सूरज के तौर पर हुई है, जो सलेम के सेववाईपेट्टई इलाके में रहता था, जहां वह चांदी से जुड़े लेबर का काम करता था। वह शादीशुदा था और उसके परिवार में पत्नी और एक बच्चा है। यह मौत ऐसे समय में हुई है जब कुछ महीने पहले करूर में विजय की एक रैली के दौरान भगदड़ में करीब 40 लोगों की जान चली गई थी।

PunjabKesari
एक्टर से नेता बने विजय आज भारी पुलिस तैनाती और एंट्री के कड़े नियमों के बीच अपने सपोर्टर्स को संबोधित कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए रखी गई मीटिंग में दर्शक के तौर पर शामिल हुए मृतक अचानक गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत मनीमा हॉस्पिटल ले जाया, लेकिन बताया गया कि हार्ट अटैक से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच, अपनी रैली के दौरान विजय ने एमके स्टालिन सरकार पर तमिलगा वेट्टरी कझगम (TVK) को पॉलिटिकल रैलियां करने की परमिशन न देने और दूसरों को परमिशन देने का आरोप लगाया। विजय ने कहा कि वह सिर्फ वोट मांगने नहीं, बल्कि इंसाफ मांगने सलेम आए हैं। उ

PunjabKesari
न्होंने आरोप लगाया कि जहां दूसरी पार्टियों को रिक्वेस्ट करने पर तुरंत परमिशन मिल जाती है, वहीं तमिलगा वेट्टरी कझगम को परमिशन नहीं दी जाती। विजय की TVK रैली में पुलिस गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ़ 4,998 लोग ही जा सकते थे। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिन्हें QR कोड वाले एंट्री पास मिले हैं, बिना किसी छूट के। लोगों की सुरक्षा पक्का करने और भीड़भाड़ रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात की गई, खास एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग की गई और ट्रैफ़िक डायवर्जन लागू किया गया।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it