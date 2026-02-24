एक जिंदगी बचाने निकले 7 लोगों की मौत,  एयर एम्बुलेंस क्रैश में मरीज, डॉक्टर-नर्स सभी की चली गई जान

नारी डेस्क: झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हुए एयर एम्बुलेंस में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। रांची से दिल्ली जा रही मेडिकल चार्टर फ्लाइट सोमवार शाम को चतरा जिले के कसारिया पंचायत में क्रैश हो गई। फ्लाइट में दो क्रू मेंबर समेत सात लोग सवार थे। मरने वालों की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सवराजदीप सिंह, डॉ. विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा, संजय कुमार, अर्चना देवी और धुरु कुमार के रूप में हुई है। यह एयरक्राफ्ट बीचक्राफ्ट किंग एयर (BE9L) का मेडिकल चार्टर फ्लाइट था जिसे दिल्ली की एयरलाइन रेडबर्ड एयरवेज चलाती थी।

#WATCH | Chatra, Jharkhand | On air ambulance crash in Simariya block, SP Sumit Kumar Agarwal says, "We got information around 10 that an accident has happened... Getting here was difficult considering the terrain... The Delhi team will come here for investigation and try to… https://t.co/YOYVIHUfhf pic.twitter.com/SE5bvZCVIp — ANI (@ANI) February 24, 2026



65 परसेंट जल चुके मरीज को लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस में

पीड़ितों में से एक के रिश्तेदारों ने बताया कि लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले संजय को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें एडवांस इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। वह करीब 65 परसेंट जल गया था, और उसके परिवार ने एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था एक जिंदगी बचाने के लिए 6 और लोगों की भी जान चली गई। संजय की पत्नी और उसका कज़िन उस बुरी फ़्लाइट में उसके साथ थे, और दोनों मारे गए लोगों में शामिल थे। संजय के बड़े भाई विजय ने कहा, "उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, इसलिए हम उसे एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। उसकी पत्नी और हमारा कज़िन उसके साथ थे।"



अपने परिवार का सहारा था डॉ. विकास कुमार गुप्ता

डॉ. विकास कुमार गुप्ता भी फ़्लाइट में सवार थे। उसके चाचा, बजरंगी प्रसाद ने इस नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने कहा- "उसने MBBS पूरा किया था और अपने पिता की मदद करता था। वह हमसे कहता था, 'अंकल, अब आराम करने का समय आ गया है'। आज वह नहीं रहा, और अब हम सड़कों पर आ गए। हमें क्या करना चाहिए? हमारी सरकार से हमारी जायज़ मांगें हैं।" सदर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट पंकज कुमार ने IANS को बताया- "हमें एयर एम्बुलेंस क्रैश की जानकारी मिली, इसलिए हम मौके पर गए। जब ​​हम वहां पहुंचे, तो उसमें सवार सभी लोग मरे हुए पाए गए। मरने वालों की पहचान करने का काम चल रहा है।"



चश्मदीदों ने सुनाई खौफनाक दास्तां

चश्मदीदों ने बताया कि क्रैश के समय उन्होंने एक ज़ोरदार धमाका सुना। एक लोकल रहने वाले ने कहा, "हम अपने घरों में थे जब अचानक एक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ आई। हमें लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया होगा। जब हम मौके पर पहुंचे, तो हमने देखा कि एयरक्राफ्ट गिर गया था, और शायद उसमें सवार सात लोगों की मौत हो गई थी।" फ़्लाइट की जानकारी के मुताबिक, एयरक्राफ़्ट ने शाम 7:07 बजे रांची से उड़ान भरी और शाम 7:11 बजे हवा में उड़ गया। कोलकाता एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल से संपर्क होने के बाद, वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में, शाम करीब 7:34 बजे इसका संपर्क और रडार से संपर्क टूट गया। खबर है कि संपर्क टूटने की घटना उत्तर-पश्चिमी झारखंड में पलामू के पास हुई। फ़्लाइट को रात 10 बजे दिल्ली में लैंड करना था। अधिकारियों ने क्रैश के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि आगे की जानकारी का इंतज़ार है।