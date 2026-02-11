19 FEBTHURSDAY2026 1:10:36 AM
कनाडा के एक स्कूल में  चली गोलियां, 8 लोगों की मौत के बाद पूरे शहर में लगाया लॉकडाउन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Feb, 2026 09:09 AM
कनाडा के एक स्कूल में  चली गोलियां, 8 लोगों की मौत के बाद पूरे शहर में लगाया लॉकडाउन

नारी डेस्क:  कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 8 लोगों की इस घटना में मौत हो गयी,  जबकि 25 अन्य घायल हैं।  पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दूसरा संदिग्ध भी इसमें शामिल है।  लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है।
 

करीब 2,400 आबादी वाले टंबलर रिज कस्बे के निवासियों से घरों के भीतर रहने को कहा है। टंबलर रिज में पड़ोसी इलाकों से अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा जा रहा है। 'पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट' ने मंगलवार को बताया कि सेकेंडरी स्कूल और टंबलर रिज एलीमेंट्री स्कूल-दोनों में 'लॉकडाउन' की स्थिति है यानी किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।


 'पीस रिवर साउथ' से विधानसभा सदस्य लैरी न्यूफेल्ड ने संवाददाताओं से कहा कि आरसीएमपी और एंबुलेंस सहायता सहित मदद के लिए संसाधन भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि वे जहां हैं, वहीं रहें। टंबलर रिज, अल्बर्टा की सीमा के पास वैंकूवर से करीब 1,000 किलोमीटर उत्तर में है। प्रांतीय सरकार की वेबसाइट में टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा सात से 12 तक के 175 विद्यार्थियों का उल्लेख है। कनाडा में स्कूल में गोलीबारी की घटनाएं होना दुर्लभ हैं। 

