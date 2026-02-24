एक और नीले ड्रम का कांड! बेटे ने बहन के आगे पिता को मारी गोली और फिर किए शव के टुकड़े

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक 19 साल के लड़के ने कथित तौर पर अपने पिता को गोली मार दी, बॉडी के टुकड़े किए और उसके कुछ हिस्सों को अपने घर पर एक नीले ड्रम में छिपा दिया। पीड़ित, 49 साल के पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की कथित तौर पर अपने बेटे के साथ उसके भविष्य के करियर को लेकर हुए झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पास करने के दबाव को लेकर पिता और बेटे के बीच तनाव बढ़ रहा था।



बहन के सामने मारी पिता को गोली

स्थानीय निवासियों ने कहा कि आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने 20 फरवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जब उस आदमी का पता लगाने में कोई प्रगति नहीं हुई, तो पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर दबाव डाला, जिससे और गहन जांच शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि यह क्राइम 20 फरवरी को सुबह करीब 4.30 बजे दोनों के बीच गरमागरम बहस के बाद हुआ। गुस्से में आकर, अक्षत ने कथित तौर पर लाइसेंसी राइफल से अपने पिता को गोली मार दी। अधिकारियों ने कहा कि गोली पीड़ित की बेटी के सामने चली, और आरोपी ने उसे घटना के बारे में चुप रहने की धमकी दी।



नीले ड्रम में रखा पिता का धड़

हत्या के बाद अक्षत ने कथित तौर पर बॉडी को तीसरी मंजिल से घसीटकर घर के ग्राउंड फ्लोर पर ले गया, जहां उसने उसके टुकड़े किए। कुछ हिस्सों को अपनी कार में रखा और इसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने कहा कि सिर को भी उसी जगह पर फेंका गया था, लेकिन वह अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि, जब उसने सोमवार शाम को धड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश की, तो एक पुलिस पेट्रोल ने कथित तौर पर संदिग्ध हरकत देखकर उसे रोक लिया। लगातार पूछताछ के बाद, उसने जुर्म कबूल कर लिया। धड़ बाद में घर के अंदर एक नीले ड्रम से बरामद किया गया, जबकि बाकी बचे हुए हिस्सों को एक गाड़ी में ले जाकर कहीं और फेंक दिया गया था।

इस कारण किया पिता का कत्ल

पुलिस अधिकारी ने बताया- "आशियाना पुलिस स्टेशन में मानवेंद्र सिंह, उम्र करीब 49, के लिए एक मिसिंग पर्सन केस दर्ज किया गया था, जो 20 फरवरी की सुबह से अपने घर से गायब थे। जांच के दौरान, आज पता चला कि उनके बेटे, अक्षत प्रताप सिंह ने उसी दिन शाम करीब 4:30 बजे राइफल से उन्हें गोली मार दी थी। बॉडी को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए, आरोपी ने बॉडी के टुकड़े किए और कुछ हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया, जबकि धड़ को घर के ग्राउंड फ्लोर में छिपा दिया था। पुलिस ने कहा कि अक्षत ने उन्हें बताया कि उसने अपने पिता को इसलिए मारा क्योंकि उस पर NEET एग्जाम पास करने और मेडिकल करियर बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, अक्षत अपने पिता की शराब की दुकान चलाता था और उसे हर महीने 17,000 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन कहा जाता है कि वह खुश नहीं था।