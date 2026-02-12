19 FEBTHURSDAY2026 1:20:07 AM
Nari

दामाद के साथ भागने वाली सास का अब  बहन के पति पर आ गया दिल, गहने लेकर जीजे के साथ हुई फरार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Feb, 2026 11:12 AM
दामाद के साथ भागने वाली सास का अब  बहन के पति पर आ गया दिल, गहने लेकर जीजे के साथ हुई फरार

नारी डेस्क: इस कलयुगी दुनिया में वो हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अलीगढ़ की घटना तो आपकी याद होगी ही जहां एक मां ही अपनी बेटी की सौतन बन गई थी। अपने होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास ने अब एक और कारनामा कर दिखाया । इस बार वह अपने बहनोई के साथ ही फरार हो गई और साथ में गहने और पैसे भी ले गई।  इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है।
 

यह भी पढ़ें:  अब बिना सांस के भी जिंदा रह पाएगा इंसान ! दुनिया में जगी बड़ी उम्मीद


 महिला सपना तब चर्चा में आई थी जब  बेटी की शादी से पहले वह अपने होने वाले दामाद के साथ भाई गई। पकड़े जाने पर महिला ने दावा किया था कि वह अपने दामाद से बेहद प्यार करती हैं और उसी के साथ रहना चाहती है। पर उनके प्यार की उम्र बहुत छोटी निकली, 10 महीने बाद उसका दिल अपनी बहने के पति पर आ गया और वह उसके साथ भाग निकली। सपना अपने साथ दो लाख और जेवरात भी ले गई है।
 

यह भी पढ़ें: अगर दिखने लगे ये संकेत, तो समझिए भोलेनाथ है आप पर मेहरबान
 

राहुल ने आरोप लगाया है कि सपना जो उसकी सास बनने वाली थी कुछ दिनों पहले उसके  साथ फरार हो गई। दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के थाना बेला क्षेत्र के गांव उसरैना में रह रहे थे। राहुल काआरोप है कि सपना उसके कमाए हुए करीब 2 लाख रुपये नकद और जेवरात साथ लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि दामाद संग भागने के बाद सपना के  पति ने भी दूसरी शादी कर ली है।एइस पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्‍त चर्चा हो रही है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it