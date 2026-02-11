19 FEBTHURSDAY2026 1:46:19 AM
Life Style

Lord Shiva signs: अगर दिखने लगे ये संकेत, तो समझिए भोलेनाथ है आप पर मेहरबान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Feb, 2026 06:21 PM
Lord Shiva signs: अगर दिखने लगे ये संकेत, तो समझिए भोलेनाथ है आप पर मेहरबान

नारी डेस्क: कई लोग मानते हैं कि जब जीवन में कुछ खास अनुभव होने लगते हैं, तो वह ईश्वरीय कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान शिव से जुड़ी आस्था में भी कुछ ऐसे संकेत बताए जाते हैं, जिन्हें लोग उनकी उपस्थिति या आशीर्वाद से जोड़ते हैं।  अगर आपके जीवन में शांति, साहस और विश्वास बढ़ रहा है, तो इसे शिव कृपा मानकर आभार व्यक्त करें। चलिए जानते हैं शुभ संकेतों के बारे में 

PunjabKesari
बार-बार “ॐ नमः शिवाय” सुनाई देना या मन में गूंजना

अगर बिना कोशिश के आपके मन में शिव मंत्र बार-बार आने लगे, या आसपास यह मंत्र अक्सर सुनाई दे, तो इसे शिव कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है – जब मन खुद शिव का जाप करने लगे, तो समझिए बुलावा आया है। अचानक शिव मंदिर जाने का मन करना, बेलपत्र चढ़ाने की इच्छा होना या शिव भजन सुनने में रुचि बढ़ना यह भी आध्यात्मिक जुड़ाव का संकेत माना जाता है।


सपने में शिवलिंग, गंगा या चंद्रमा दिखना

सपनों में शिवलिंग, हिमालय, गंगा नदी या चंद्रमा दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। शिव जी के गले में सर्प विराजमान हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि अगर सांप दिखे और वह नुकसान न पहुंचाए, तो यह भी शुभ संकेत हो सकता है। हालांकि इसे अंधविश्वास न बनाएं  सावधानी हमेशा जरूरी है।

PunjabKesari
 सोमवार को विशेष शांति या सकारात्मक घटनाएं

सोमवार शिव जी को समर्पित दिन माना जाता है। अगर इस दिन आपके काम आसानी से बनने लगें या मन में अलग ही शांति महसूस हो, तो इसे शिव कृपा का संकेत माना जाता है। जब जीवन में मुश्किलें हों लेकिन भीतर से एक भरोसा बना रहे कि “सब ठीक होगा”, तो इसे भी शिव की ऊर्जा का साथ माना जाता है। शिव का अर्थ ही है – कल्याण।


इन बातों को रखें ध्यान में

ये संकेत आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक कर्म करें, सच्चाई और धैर्य अपनाएं, जरूरतमंदों की मदद करें क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव भक्ति से ज्यादा भाव और कर्म को महत्व देते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है  मन की पवित्रता और दूसरों के लिए करुणा।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it