पैरों में सोने के गहने पहनना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें पूरी वजह

नारी डेस्क : सोने के गहने महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और हिंदू संस्कृति में इनका विशेष महत्व भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में सोने के गहने पहनना शुभ नहीं माना जाता? धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक कारणों के अनुसार, कमर के नीचे सोने के आभूषण पहनने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इसके पीछे की वजह।

हिंदू धर्म में सोना, चांदी और हीरे के गहनों को शुभ माना गया है। खासतौर पर शादीशुदा महिलाएं सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। जहां ये गहने सौंदर्य बढ़ाते हैं, वहीं गलत स्थान पर पहने जाएं तो नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोने के गहने कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।

वैज्ञानिक कारण: शरीर के तापमान से जुड़ा है संबंध

वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि सोना शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जबकि चांदी शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसी वजह से परंपरा में कमर के ऊपर सोने और कमर के नीचे चांदी के आभूषण पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर की ऊर्जा और तापमान संतुलित बना रहे। यदि पैरों में सोने के गहने पहने जाएं, तो इससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके कारण थकान, चिड़चिड़ापन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

धार्मिक कारण: भगवान विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ी मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में पैरों में सोने के गहने, जैसे पायल या बिछिया पहनना देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मी जी रूठकर घर से चली जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक तंगी, कलह और पारिवारिक परेशानियां शुरू हो सकती हैं।

इसलिए पैरों में पहनें चांदी के गहने

इसीलिए पैरों में चांदी के गहने पहनने की परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पायल, बिछिया और पैरों के अन्य आभूषण हमेशा चांदी के बने होने चाहिए, न कि सोने के। चांदी को धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है और यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जिससे स्वास्थ्य संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि परंपरा में पैरों के लिए चांदी के गहनों को उचित और लाभकारी माना गया है।

सोने के गहने भले ही सुंदर और कीमती हों, लेकिन उन्हें सही स्थान पर पहनना बेहद जरूरी है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से पैरों में सोने के गहने पहनना अशुभ माना गया है। इसलिए परंपराओं का पालन करें और गहनों को सही तरीके से धारण करें, ताकि जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे।