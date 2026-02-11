रोज 20 घंटे फोन पर बिताती थी गाजियाबाद में  मरने वाली तीनों बहनें, डाटा ने खोल दिया सारा पोल

नारी डेस्क: गाजियाबाद में तीन बहनों की कथित आत्महत्या की जांच कर रही पुलिस को उनके पिता द्वारा उनकी मौत से कुछ दिन पहले बेचे गए एक मोबाइल फोन से कुछ डेटा मिला है। इसमें पता चला है कि लड़कियां इस डिवाइस पर कोरियन कंटेंट, कार्टून और गेमिंग देखने में दिन में लगभग 20 घंटे बिताती थीं। पुलिस ने बताया कि हैंडसेट जिसे शालीमार गार्डन की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से लिया गया, उसमें गेमिंग का सामान भी है, जिसका ज़िक्र बहनों ने पिछले हफ़्ते अपने सुसाइड नोट में किया था।



पिता ने बेच दिया था फोन

तीन बहनों ने जिनकी उम्र 16, 14 और 12 साल थी 4 फरवरी को सोसायटी की नौवीं मंजिल से कूछ कर खुद को खत्म कर दिया था। पुलिस ने बताया कि उनके पिता चेतन कुमार ने घटना से लगभग 15 दिन पहले लड़कियों के फोन को शालीमार गार्डन की दुकान को 15,000 रुपये में बेचा था। डिवाइस को डिलीट किए गए डेटा को वापस पाने और लड़कियों की ऑनलाइन एक्टिविटी और कॉन्टैक्ट्स को मैप करने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।



पांच गेम्स पर बैन लगाने की मांग

एक ऑफिसर ने कहा कि फोन से यह पता लगाने में मदद मिली कि बहनें ऑनलाइन क्या देख रही थीं और क्या वे परिवार के बाहर किसी के टच में थीं। अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि बहनें कोरियन कल्चर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थीं, जिसमें K-pop सबसे ज़्यादा था। पुलिस को सुसाइड नोट में बताए गए गेम्स से जुड़ा मटीरियल भी मिला, जिसमें हॉरर टाइटल्स पॉपी प्लेटाइम, द बेबी इन येलो, आइसक्रीम मैन, ईविल नन और आइस गेम शामिल हैं।पुलिस ने इन पांच गेम्स पर बैन लगाने के लिए सरकार को पहले ही एक रिपोर्ट भेज दी है।



बहनों का YouTube चैनल भी था

पुलिस ने कहा कि रिकवर किए गए फोन की YouTube हिस्ट्री में कोरियन और चीनी गानों की एक बड़ी लिस्ट भी है। कोरियन ड्रामा और फिल्मों के अलावा, लड़कियां चीनी, थाई और जापानी कंटेंट देखती थीं। गेमिंग वीडियो और कार्टून भी खास तौर पर दिखाए गए, जैसे डोरेमोन, शिनचैन, PJ मास्क, माशा एंड द बेयर, शिमर एंड शाइन और पेप्पा पिग। बहनों का कोरियन चीज़ों के प्रति बढ़ता लगाव उनके अकेलेपन और ऑनलाइन फैंटेसी लाइफ पर बढ़ती निर्भरता की ओर भी ध्यान खींचता है। कोविड के बाद लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और उनके बहुत कम, या शायद कोई दोस्त भी नहीं थे, जिससे वे एक-दूसरे और अपने फोन पर तेजी से निर्भर होती जा रही थीं। उन्होंने 2025 में K-ड्रामा और कार्टून कैरेक्टर पर फोकस करने वाला एक YouTube चैनल भी शुरू किया था, जिसके 2,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन उनके कथित सुसाइड से करीब 10 दिन पहले इसे डिलीट कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि चैनल तब हटा दिया गया जब उनके पिता ने कोरियन कल्चर के प्रति उनके बढ़ते जुनून पर एतराज़ जताया।

