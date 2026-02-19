01 MARSUNDAY2026 9:46:42 PM
20 February Rashifal: किस राशि को मिलेगा धन लाभ, कौन रहेगा परेशान?

  19 Feb, 2026
20 February Rashifal: किस राशि को मिलेगा धन लाभ, कौन रहेगा परेशान?

नारी डेस्क : कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ राशियों को धन लाभ और करियर में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को सेहत, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि

आज अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करेंगे तो मानसिक तनाव कम होगा। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
भाग्यशाली अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृष राशि

रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। घर में किसी शुभ कार्यक्रम के कारण खर्च बढ़ सकता है।
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: सफेद / क्रीम
उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई दान करें।

मिथुन राशि

ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परिवार को समय दें। बेरोजगारों को नौकरी के लिए और प्रयास करने होंगे।
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क राशि

आज सावधान रहने की जरूरत है, कोई आपका फायदा उठा सकता है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन तनाव संभव है। विवाह से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं।
भाग्यशाली अंक: 7
शुभ रंग: सफेद / सिल्वर
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह राशि

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लें।
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि

पुरानी बीमारी में राहत मिल सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीवनसाथी से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन दुखी हो सकता है।
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: हल्का हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं।

तुला राशि

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा।
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि

पुरानी समस्याएं दोबारा सामने आ सकती हैं। उधार देने से बचें। भविष्य की योजनाओं को लेकर सतर्क रहें। अनुभवी लोगों से सलाह लाभकारी रहेगी।
भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: मैरून
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु राशि

रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मान-सम्मान मिलेगा, लेकिन घर के खर्च बढ़ सकते हैं।
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशि

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचें। धन लाभ संभव है। सामाजिक गतिविधियों से लाभ मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: गहरा नीला
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ राशि

मन भटक सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी।
भाग्यशाली अंक: 11
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं।

मीन राशि

परिवार से मन की बात साझा करने से राहत मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश से बचें। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
भाग्यशाली अंक: 12
शुभ रंग: पीला / सुनहरा
उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं।

20 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए धन और रिश्तों के लिहाज से शुभ है, वहीं कुछ को संयम और सतर्कता से काम लेना होगा। सही उपाय अपनाकर दिन को बेहतर बनाया जा सकता है।

