सिद्धार्थ मल्होत्रा के सिर से उठा पिता का साया, अपने पापा को याद कर भावुक हुए एक्टर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Feb, 2026 10:31 AM
नारी डेस्क:  एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​अपने पिता सुनील मल्होत्रा ​​के निधन पर शोक मना रहे हैं। एक्टर ने एक इमोशनल श्रद्धांजलि लिखी, जिसमें उन्हें एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में याद किया, जिनका जीवन सबसे मुश्किल समय में भी अनुशासन, ईमानदारी और पक्की पॉजिटिविटी से परिभाषित था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक दिल से भरे नोट में, सिद्धार्थ ने अपने पिता के बारे में बताया "एक बहुत ही ईमानदारी, सच्चाई और संस्कृति वाले इंसान।" 
अपने पिता को ताकत के एक स्तंभ के तौर पर याद करते हुए एक्टर ने लिखा कि उनके पिता "ऐसे मूल्यों पर जीते थे जो कभी नहीं झुके। बिना कठोरता के अनुशासन। बिना अहंकार के ताकत। पॉजिटिविटी, तब भी जब जिंदगी ने उन्हें हद से ज़्यादा परखा।" गहरी तारीफ़ करते हुए, 'शेरशाह' एक्टर ने अपने पिता के समुद्र में जहाज़ों की कमान संभालने से लेकर हिम्मत और सम्मान के साथ गंभीर हेल्थ चुनौतियों का सामना करने तक के सफ़र को याद किया। "एक मर्चेंट नेवी कैप्टन के तौर पर समुद्र की कमान संभालने से लेकर चुपचाप हिम्मत से बीमारी का सामना करने तक, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कभी अपनी शालीनता नहीं खोई। उन्होंने लिखा- "जब स्ट्रोक की वजह से उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, तब भी उनका हौसला बुलंद था।"

उन्हें बहुत सम्मान और प्यार से याद करते हुए, सिद्धार्थ ने कहा- "पापा, आपकी ईमानदारी मेरी विरासत है। आपकी ताकत मुझे हर दिन रास्ता दिखाती है। आपकी पॉजिटिविटी आज भी इस परिवार को एक साथ रखती है। आप हमें नींद में शांति से छोड़कर चले गए, लेकिन आप जो जगह पीछे छोड़ गए हैं, उसे मापा नहीं जा सकता।" एक्टर ने नोट के आखिर में अपने पिता के उनके जीवन और मूल्यों पर लंबे समय तक चलने वाले असर को माना। "मैं जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। और मैं आपका नाम, आपके मूल्य और आपकी रोशनी हमेशा आगे ले जाऊंगा।" उन्होंने लिखा, "लव यू डैड।"  इस नुकसान ने एक्टर को बहुत दुखी किया है, क्योंकि उनका अपने पिता के साथ एक करीबी और प्यार भरा रिश्ता था। पिछले कुछ सालों में, सिद्धार्थ ने अक्सर उनके लिए अपनी तारीफ़ के बारे में सबके सामने बात की है, उन्हें हमेशा प्रेरणा और ताकत का सोर्स बताया है।

