01 MARSUNDAY2026 10:05:01 PM
Nari

श्रीदेवी की लाडली ने चलाया स्टाइल का जादू- पहना ऐसा गाउन,  मॉडर्न लुक से लूटी महफिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Feb, 2026 01:47 PM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड की दिवा श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर अपने हर लुक से फैशन के दीवाने बना देती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने एक स्ट्रैपलेस गाउन में अपने स्टाइल का जादू दिखाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आइए जानते हैं इस आउटफिट की खासियत और स्टाइल टिप्स।

जाह्नवी के लुक की खासियत

जाह्नवी कपूर अपने हर आउटफिट में कुछ खास जरूर जोड़ती हैं। चाहे साधारण गाउन ही क्यों न हो, उसमें हमेशा कोई स्पेशल डिजाइन या डीटेलिंग होती है। इस बार उन्होंने जो स्ट्रैपलेस गाउन पहना है, वह भी सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि डिजाइन और कलाकारी में भी बहुत खास है। जाह्नवी की हर पोज़ सोशल मीडिया पर छा जाती है। उनके स्टाइलिश लुक से आप भी फैशन इंस्पिरेशन ले सकते हैं।

गाउन का डिजाइन और डिजाइनर

इस बार जाह्नवी का गाउन राहुल मिश्रा ने डिजाइन किया है। यह ‘Becoming Love’ 2025 कलेक्शन का हिस्सा है। गाउन में बॉडी‑फिटेड कट और मल्टी कलर सीक्वेंस हैं, जो इसे आकर्षक बनाते हैं। स्ट्रैपलेस डिज़ाइन की वजह से जाह्नवी के शोल्डर और कॉलरबोन खूबसूरती से हाइलाइट हो रहे हैं। साथ ही गाउन के रंग और डीटेलिंग इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं।

गाउन की खास तकनीक: Pointillism Fields

जाह्नवी ने जो गाउन पहना है उसे ‘Pointillism Fields’ कहा जाता है। इसमें हाथ से कढ़ाई की गई है।

Pointillism क्या है?

यह एक आर्ट टेक्निक है जिसमें छोटे-छोटे रंगीन बिंदुओं (dots) से चित्र तैयार किया जाता है। जाह्नवी के गाउन में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है।

ये भी पढ़ें:  मिनी ड्रेस में 66 साल की नीना गुप्ता ने दिखाया सिजलिंग अंदाज, मॉडर्न लुक से लूटी महफिल

नेट वाले दुपट्टे का यूनिक टच

जाह्नवी ने अपने गाउन के साथ नेट का दुपट्टा कैरी किया। दुपट्टे से गाउन में वॉल्यूम और ट्रेल इफेक्ट आया। दुपट्टा हल्का और सुंदर दिखता है। चाहें तो दुपट्टे में ब्लिंग, पर्ल या सीक्वेंस भी जोड़ा जा सकता है। जूलरी और एक्सेसरीज गाउन को हाईलाइट करने के लिए जाह्नवी ने हीरे और पन्ने वाली जूलरी चुनी।

गले में स्टेटमेंट नेकपीस

कानों में मिनिमल डायमंड ईयररिंग्स, ब्रेसलेट की जगह सिर्फ स्टेटमेंट रिंग्स इस तरह जूलरी ने गाउन की खूबसूरती को और बढ़ा दिया।

बॉडी हग गाउन पहनने के फायदे

बॉडी हग गाउन फैशन में बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश माना जाता है। इसके फायदे हैं फिगर को हाइलाइट करता है, लुक को स्लिम दिखाता है। ग्लैमरस अपील जोड़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।

मॉडर्न और ट्रेंडी दिखने के लिए बेस्ट

जाह्नवी कपूर ने इस लुक के साथ साबित कर दिया कि साधारण गाउन भी अगर सही डिजाइन और डीटेलिंग के साथ हो तो स्टाइल का जादू चला सकता है।  

