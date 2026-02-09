अनन्या पांडे ने पहना ₹94,500 का अनारकली सूट, दुपट्टे में दिखा खूबसूरत संस्कारी अंदाज

नारी डेस्क: अनन्या पांडे अपने वेस्टर्न लुक्स के साथ-साथ देसी स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह ₹94,500 का खूबसूरत अनारकली सूट पहने नजर आ रही हैं। दुपट्टा ओढ़े हुए अनन्या का यह लुक बेहद सादगीभरा, एलिगेंट और संस्कारी दिखाई दे रहा है। भले ही इस सूट की कीमत आम लोगों को ज्यादा लगे, लेकिन अनन्या पर यह आउटफिट इतना खूबसूरत लग रहा है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।

किस डिजाइनर लेबल का है अनन्या का अनारकली सूट?

अनन्या पांडे ने इस बार मशहूर डिजाइनर लेबल Torani का अनारकली सूट चुना है। यह सूट उनके Chhuttee Collection का हिस्सा है।

सूट की खास डिटेल्स

कलेक्शन: Chhuttee

फैब्रिक: जॉर्जेट, सिल्क और ऑर्गेंजा

वर्क: डिजिटल प्रिंट, सीक्वेंस और टैसल वर्क

रंग: मल्टीकलर

फिट एंड फ्लेयर डिजाइन ने बनाया लुक खास

अनन्या का यह लुक इसलिए भी अलग नजर आता है क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट सूट की जगह फिट एंड फ्लेयर अनारकली चुना है। कुर्ते में सिल्क और ऑर्गेंजा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आउटफिट में शाही और क्लासी फील आ रही है। कुर्ते की लंबाई भी ज्यादा रखी गई है, जो लुक को और एलिगेंट बना रही है।

कुर्ते पर किया गया वर्क बना रहा है आकर्षक

अनन्या के कुर्ते पर मल्टीकलर डिजिटल प्रिंट किए गए हैं। इसके साथ हाथ से बने मोटिफ्स, सीक्वेंस और टैसल वर्क लुक में शाइन और ग्रेस जोड़ रहे हैं। उनकी स्लीव्स फुल लेंथ हैं, लेकिन चाहें तो इस तरह के सूट में हाफ स्लीव या स्ट्रैप स्टाइल भी अपनाया जा सकता है।

दुपट्टे ने बढ़ाई लुक की खूबसूरती

अनारकली सूट के साथ अनन्या ने जॉर्जेट फैब्रिक का प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया है। दुपट्टे का मल्टीकलर बॉर्डर लुक को वाइब्रेंट बना रहा है। अगर सिर्फ दुपट्टा खरीदा जाए तो Torani वेबसाइट के मुताबिक इसकी कीमत ₹29,500 है।

इयररिंग्स और एक्सेसरी सिलेक्शन

अनन्या ने अपने इस लुक के साथ सिल्वर लेयरिंग इयररिंग्स पहने हैं, जिनमें मल्टीकलर स्टोन्स लगे हुए हैं। उन्होंने कोई भारी नेकपीस नहीं पहना, जो कि सही फैसला रहा क्योंकि हाई-नेक अनारकली के साथ ज्यादा ज्वेलरी लुक को हैवी बना सकती है।

अनारकली सूट स्टाइलिंग टिप्स

अगर सूट हैवी हो तो स्टेटमेंट इयररिंग्स ही काफी होते हैं। दुपट्टे को हाथ में पकड़ने की बजाय ड्रेप करें, इससे लुक ज्यादा ग्रेसफुल लगेगा। हील्स या ट्रेडिशनल जूती पहनकर लुक को पूरा करें।

मेकअप और हेयरस्टाइल को सिंपल लेकिन एलिगेंट रखें।