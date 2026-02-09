रिमी सेन के बदले लुक ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, यूजर्स बोले -‘ बिलकुल अच्छी नहीं लग रही’”

नारी डेस्क: फिल्मों ‘हंगामा’, ‘क्यों’, और ‘हेरा फेरी’ जैसी हिट फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस रीमी सेन आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। अपनी प्यारी मुस्कान और नेचुरल लुक के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली रीमी अब सोशल मीडिया पर एक अलग वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में दुबई में एक इवेंट के दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पैसे की पावर और सफलता के बारे में बात करती नजर आ रही थीं।

सोशल मीडिया पर चेहरा बना चर्चा का विषय

वीडियो में रीमी का चेहरा अब पहले जैसा नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया यूजर्स ने रीमी के लुक पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों का कहना है कि उनका चेहरा अब अर्टिफिशियल और नॅचुरल ब्यूटी से बहुत दूर लग रहा है। यूजर्स ने लिखा कि रीमी पहले की तरह प्यारी और आकर्षक नहीं लग रही हैं। उनके अनुसार, प्राकृतिक सुंदरता हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होती है।

रीमी सेन की पॉपुलर फिल्मों की यादें

रीमी ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में की थी और जल्दी ही हिट फिल्मों में जगह बना ली थी। ‘हंगामा’, ‘क्यों’, और ‘हेरा फेरी’ जैसी कॉमेडी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनके चेहरे की मासूमियत और सरलता उन्हें खास बनाती थी। ऐसे समय में उनका लुक और उनकी मुस्कान फैंस के लिए पहचान बन गई थी।

प्लास्टिक सर्जरी और बदलाव

हालिया वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि रीमी ने अपने चेहरे पर कुछ बदलाव कराए हैं। ये बदलाव सोशल मीडिया पर उनके फैंस और यूजर्स के लिए चौंकाने वाले साबित हुए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चेहरे की नेचुरल सुंदरता में बदलाव करने के बाद उनका लुक अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा। कुछ फैंस ने उन्हें पहले वाली मुस्कान और लुक की याद दिलाई है।

फैंस की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि रीमी का चेहरा अब ज्यादा आर्टिफिशियल और प्लास्टिक जैसा लग रहा है। कई यूजर्स ने लिखा कि नेचुरल ब्यूटी कभी भी नकल या बदलाव से पूरी तरह नहीं आ सकती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रीमी पहले ज्यादा प्यारी और फ्रेश दिखती थीं।

रीमी सेन हमेशा से अपनी एक्टिंग और मासूमियत के लिए जानी गई हैं। हालांकि उनका चेहरा अब बदल चुका है, लेकिन उनके काम और फिल्मों की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। यह बदलाव दर्शकों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह सच भी है कि सभी का लुक बदलना समय के साथ स्वाभाविक है, और हर किसी का अपने हिसाब से सुंदर दिखने का तरीका अलग होता है।