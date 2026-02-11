सफेद सूट में छा गईं आलिया भट्ट, सादगी भरे लुक से जीता सबका दिल

नारी डेस्क: कपूर खानदान की बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने एक बेहद सादा लेकिन खूबसूरत सफेद सूट पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह देसी लुक इतना प्यारा और क्लासी है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। अगर आप भी गर्मियों में हल्का, आरामदायक और स्टाइलिश देसी लुक चाहती हैं, तो आलिया के इस आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

करण तोरानी के लेबल का है सूट

आलिया का यह खूबसूरत सफेद सूट डिजाइनर करण तोरानी के लेबल का है। उनके इस लुक को स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने स्टाइल किया है। हालांकि सूट का डिजाइन सिंपल है, लेकिन उसकी स्टाइलिंग इसे खास और मॉडर्न बना रही है। सफेद रंग उनके पूरे लुक को सॉफ्ट, रॉयल और समर-फ्रेंडली बना रहा है।

कुर्ते का डिजाइन क्यों है खास?

कुर्ता स्लीवलेस है, जिससे लुक में मॉडर्न टच आ रहा है। इसमें वी-नेकलाइन दी गई है, जो इसे और स्टाइलिश बना रही है। कुर्ते पर हल्की और बारीक कढ़ाई की गई है, जिससे लुक की खूबसूरती बढ़ रही है। कुर्ते की लंबाई थोड़ी शॉर्ट रखी गई है, जिससे आउटफिट ट्रेंडी लग रहा है। सादा डिजाइन होने के बावजूद यह सूट काफी एलिगेंट और क्लासी नजर आ रहा है।

फर्शी सलवार ने बनाया लुक खास

आजकल ज्यादातर महिलाएं कुर्ते के साथ प्लाजो या नॉर्मल सलवार पहनती हैं। लेकिन आलिया ने कुछ अलग चुना। उन्होंने कुर्ते के साथ फर्शी सलवार पहनी है, जो उनके पूरे लुक को खास बना रही है।

फर्शी सलवार क्या होती है?

“फर्शी” शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है “फर्श” यानी जमीन। इस सलवार की लंबाई इतनी होती है कि यह जमीन को छूती है। जबकि सामान्य सलवार टखनों तक होती है। आलिया की सलवार प्लेन रखी गई है, जिससे वह अलग-अलग डिजाइन के कुर्तों के साथ भी आसानी से स्टाइल की जा सकती है।

जूलरी ने बढ़ाई क्लास

आलिया ने अपने सफेद सूट के साथ सफेद रंग की जूलरी पहनी है। उन्होंने पर्ल (मोती) वाले ईयररिंग्स पहने हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाथ में स्टेटमेंट रिंग्स भी कैरी की हैं। सफेद कपड़ों के साथ सफेद जूलरी पहनने से लुक में सादगी और क्लासी टच जुड़ जाता है। आप चाहें तो इसके साथ पोल्की, कुंदन या हल्की डिजाइन वाली जूलरी भी पहन सकती हैं।

दुपट्टे का भी रखें ध्यान

आलिया ने अपने सूट के साथ सफेद एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा ओढ़ा है, जो उनके लुक को पूरा कर रहा है। अगर आप चाहें तो प्लेन सूट के साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं। फुलकारी या हल्के डिजाइन वाले दुपट्टे भी ऐसे लुक के साथ बहुत सुंदर लगते हैं।

ऐसे पाएं आलिया जैसा देसी लुक

अगर आप भी आलिया की तरह सादा लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें

हल्के और आरामदायक फैब्रिक चुनें।

सिंपल डिजाइन वाला सूट लें, लेकिन कट और फिटिंग पर ध्यान दें।

जूलरी हल्की और एलिगेंट रखें।

फुटवियर, मेकअप और हेयरस्टाइल को भी आउटफिट के अनुसार चुनें। आलिया भट्ट ने साबित कर दिया कि सादगी में भी खूबसूरती छिपी होती है। उनका यह सफेद फर्शी सलवार सूट लुक क्लासी, रॉयल और गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।