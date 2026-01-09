लोहड़ी पर नई-नवेली दुल्हनों की खूबसूरती बढ़ा देंगे ये स्टाइलिश आउटफिट

लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सर्दियों की गर्माहट, खुशियों और परंपराओं का जश्न है। अगर आप इस लोहड़ी पर डिजाइनर और स्टाइलिश आउटफिट पहनने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ आइडियाज लेकर आए हैं। लोहड़ी आउटफिट्स में वेलवेट सूट, फुलकारी दुपट्टा, लहंगा और अनारकली सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सही फैब्रिक, रंग और एक्सेसरीज के साथ आप इस लोहड़ी पर न सिर्फ ठंड से बचेंगी, बल्कि हर किसी का ध्यान भी खींच लेंगी।



वेलवेट डिज़ाइनर सूट – रॉयल और वार्म

सर्दियों के त्योहार के लिए वेलवेट सबसे बेस्ट फैब्रिक माना जाता है। गहरे रंग जैसे मरून, वाइन, बोतल ग्रीन, रॉयल ब्लू कैरी करें। फुल स्लीव कुर्ते के साथ हैवी दुपट्टा शानदार लगते हैं। यह आउटफिट लोहड़ी की रात में आपको एलिगेंट और कम्फर्टेबल दोनों रखेगा।



फुलकारी दुपट्टे के साथ एथनिक सूट

लोहड़ी और फुलकारी का कॉम्बिनेशन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। सिंपल कुर्ता-सलवार के साथ हैवी फुलकारी दुपट्टा कैरी करें। ब्राइट पंजाबी रंग जैसे पीला, गुलाबी, नारंगी लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है इसमें कॉटन-सिल्क या ऊनी फैब्रिक चूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल पंजाबी टच के लिए ये बेस्ट चॉइस है।



वेलवेट या ऊनी लहंगा चोली

कुछ अलग और ग्रैंड पहनना चाहती हैं, तो वेलवेट लहंगा, फुल स्लीव चोली शॉल स्टाइल दुपट्टा भी ट्राई कर सकती हैं। अलाव के पास फोटोशूट के लिए यह लुक बेहद खूबसूरत लगता है।



अनारकली सूट – फेस्टिव ग्रेस

डिजाइनर अनारकली सूट लोहड़ी पर खास पहचान दिलाते हैं। हैवी बॉर्डर और एम्ब्रॉयडरी वाले फुल फ्लेयर अनारकली काफी शानदार लगता है। इसमें सिल्क या वेलवेट फैब्रिक भी चुन सकते हैं। यह लुक डांस और पूजा दोनों के लिए परफेक्ट है।



शरारा या गरारा सेट

अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहती हैं तो शॉर्ट कुर्ता + शरारा/गरारा पहन सकती हैं। इसमें वेलवेट या ब्रोकेड फैब्रिक चूज कर सकते हैं इसमें कंट्रास्ट दुपट्टा ऐड कर सकते हैं। यह आउटफिट यंग और फेस्टिव दोनों वाइब देता है।



डिजाइनर साड़ी (वेलवेट या सिल्क)

साड़ी पसंद करने वाली महिलाओं वेलवेट या बनारसी सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं। इसे फुल स्लीव ब्लाउज, शॉल या जैकेट के साथ लेयरिंग कर सकते हैं। साड़ी में भी गर्माहट और ग्लैमर दोनों मिलते हैं।



एक्सेसरीज़ से पूरा करें लोहड़ी लुक

झुमके या चांदबाली, रंगीन कंगन, बिंदी और सटल मेकअप, पंजाबी जूती या मोजड़ी ठंड के लिए स्टाइलिश शॉल कैरी करें। ध्यान रखें लोहड़ी पर वही पहनें जो आपको गर्म रखे और ट्रेडिशन की खूबसूरती दिखाए।