सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में धोनी और साक्षी ने मारी स्टाइलिश एंट्री, छा गया उनका Royal Look

नारी डेस्क: क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आज अपनी मंगेतर सानिया चंदोक के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनके खास दिन पर कई पूर्व क्रिकेटर और सचिन के खेलने के समय के करीबी दोस्त पहुंच रहे हैं। पूर्व कप्तान MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ स्टाइलिश एंट्री की। उनके साथ और भी कई दिग्गज शामिल हुए।



धोनी ने कोऑर्डिनेटेड एथनिक कपड़ों में सबका ध्यान खींचा, जो फैशन के मामले में कपल गोल्स साबित हुए। उन्होंने हल्के बेज-ब्लश सिल्क कुर्ते में अपने सिग्नेचर ‘कैप्टन कूल’ वाइब को अपनाया, जिसके बीच और कफ पर बारीक रेशम और ज़रदोज़ी की कढ़ाई की गई थी। हल्के हरे, लाल और सुनहरे रंग के हल्के फूलों और पैज़ली डिज़ाइन, कपड़े के सेल्फ-स्ट्राइप्ड टेक्सचर के साथ मिलकर इस आउटफिट को एक रिफाइंड, क्लासिक इंडियन लुक दे रहे थे। उन्होंने क्रिस्प सफेद चूड़ीदार ट्राउज़र के साथ लुक को साफ और सिंपल रखा, जिससे कुर्ते की कारीगरी निखर कर आई।



साक्षी धोनी ने उनके साथ आइवरी अनारकली-स्टाइल सूट पहना था, जिसके बॉर्डर पर कलमकारी से प्रेरित फूलों की बेलें और मोर के डिज़ाइन थे, जो शाही चार्म दिखा रहा था। उनके हल्के सोने के बॉर्डर वाले शीयर दुपट्टे, लेयर्ड गोल्ड ज्वेलरी और भारी सजावट वाले गोल्ड पोटली बैग ने एलिगेंस और ट्रेडिशनल स्टाइल दिया, जिससे एक मेलजोल वाला और सोफिस्टिकेटेड कपल लुक बना।



पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और उनकी पत्नी सफा बेग ने इस इवेंट में शानदारऔर पारंपरिक स्टाइल से सबका ध्यान खींचा। इरफान हल्के क्रीम रंग के थ्री-पीस सूट में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जिसमें फिटेड ब्लेज़र, मैचिंग वेस्टकोट और स्लिम ट्राउज़र हैं। इसे बिना बटन वाली सफेद शर्ट और पॉलिश किए हुए भूरे जूतों के साथ कैजुअली स्टाइल किया गया है, जो एक मॉडर्न और आरामदायक लुक देता है।



सफा ने उन्हें एक शानदार ब्लश पिंक गाउन, एक बड़ी ट्यूल स्कर्ट और बारीक सजी हुई स्लीव्स में कॉम्प्लिमेंट किया। उनका शीयर मैचिंग हिजाब, लेडी डायर बैग और डायमंड चोकर लुक को पूरा कर रहे हैं, जिससे एक सॉफ्ट, रोमांटिक लुक बन रहा है जो इरफान के स्ट्रक्चर्ड आउटफिट के साथ पूरी तरह से बैलेंस है। साथ में, वे एक पेस्टल और न्यूट्रल पैलेट में अच्छे लग रहे हैं, जो कपल गोल्स की निशानी है।



अर्जुन तेंदुलकर की शादी के जश्न में क्रिकेट स्टार्स और उनके परिवारों की शानदार लाइनअप देखने को मिली। ज़हीर खान के साथ सागरिका घाटगे, हरभजन सिंह के साथ गीता बसरा, युवराज सिंह के साथ हेज़ल कीच, और इरफान पठान के साथ सफा बेग जैसे पूर्व खिलाड़ी, सभी मौजूद थे, जिससे भारत की क्रिकेट बिरादरी का एक स्टार-स्टडेड रीयूनियन बन गया। इस पार्टी में रवि शास्त्री और अजीत अगरकर अपनी पत्नी फातिमा घड़ियाली के साथ भी दिखे, जबकि भज्जी और कई अन्य प्रमुख क्रिकेटर भी शामिल हुए।