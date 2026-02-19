बिना भारी मेकअप के भी ‘पावरफुल’ कैसे दिखें? Jordan की रानी से लें फैशन इंस्पिरेशन

नारी डेस्क : जॉर्डन की रानी Rania Al Abdullah न केवल अपनी शाही उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनके पावर ड्रेसिंग और आधुनिक दृष्टिकोण ने हालिया भारत दौरे में भारतीय प्रशंसकों का दिल जीत लिया। रानी रानिया का व्यक्तित्व परंपरा और आधुनिकता के बीच सटीक संतुलन का उदाहरण है।

रानी रानिया की पहचान और वैश्विक योगदान

1970 में कुवैत में जन्मी रानिया 1999 में जॉर्डन की रानी बनीं। किंग अब्दुल्ला द्वितीय की पत्नी होने के साथ-साथ उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और मानवीय कार्यों में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। 2007 में यूनिसेफ ने उन्हें बच्चों के लिए पहली ‘Eminent Advocate’ के रूप में नामित किया। शरणार्थी अधिकारों और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं।

भारत दौरे के दौरान उनका स्टाइल

रानी रानिया ने भारत दौरे के दौरान दिखाया कि पावर ड्रेसिंग का मतलब केवल चमक-धमक नहीं, बल्कि सटीक फिटिंग और सलीके से कपड़ों का चयन होता है।

मुंबई: एक स्कूल की यात्रा के दौरान उन्होंने ‘TilbyAV’ का हाथ से कढ़ाई किया ब्लेज़र सफेद ट्राउजर के साथ पहना। यह दिखाता है कि सादगी और कला का मेल कितना प्रभावशाली हो सकता है।



दिल्ली: एक समिट में उन्होंने हल्के गुलाबी टॉप (Rosetta Getty) और Fendi पोल्का डॉट स्कर्ट पहनी।

यह सॉफ्ट कलर्स और ढीले सिलुएट्स लोगों के साथ सहज जुड़ाव बनाने में मदद करते हैं।

पावरफुल लुक के लिए रानी रानिया की टिप्स

सटीक फिटिंग: कपड़े आपके शरीर की बनावट के अनुसार होने चाहिए।

सादगी और क्लासिक स्टाइल: हल्के रंग और सरल सिलुएट्स अपनाएं।



मिनिमल एक्सेसरीज: छोटे ईयररिंग्स, क्लच बैग जैसे उपकरण लुक को प्रभावशाली बनाते हैं।

अप्रोचेबिलिटी: स्टाइल ऐसा हो कि आप लोगों के बीच approachable दिखें।

खुद पर भरोसा और शालीनता: ताकतवर दिखने के लिए चमक-धमक की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ग्रेस ही असली शक्ति है।

रानी रानिया का स्टाइल यह सिखाता है कि पावरफुल दिखने के लिए भारी मेकअप या जोरदार एसेसरीज़ जरूरी नहीं। सटीक कपड़े, हल्के रंग, मिनिमल एक्सेसरीज और आत्मविश्वास ही किसी भी लुक को असली ताकत देते हैं।

