05 JANMONDAY2026 9:50:52 PM
Nari

शादी के बाद दूल्हा निकला गंजा, दुल्हन भागती हुई पहुंची पुलिस स्टेशन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Jan, 2026 05:34 PM
शादी के बाद दूल्हा निकला गंजा, दुल्हन भागती हुई पहुंची पुलिस स्टेशन

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला तो याद होगी ही, जिसमें वह गंजे होते हैं जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें छोड़ जाती है। ऐसी ही मामला सामने आया नोएडा में, जहां एक महिला ने शादी के बाद पति के गंजा होने की बात पता चलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने पति के अलावा ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पति, ससुर, सास, जीजा और मामा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।


यह भी पढ़ें: इन 3 बातों को गांठ बांध लें, खुद ही निकल जाएगा किडनी में फंसा स्टोन
 

पुलिस ने बताया कि गौर सिटी एवेन्यू-एक निवासी लविका गुप्ता ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी शादी 16 जनवरी 2024 को दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी संयम जैन से हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले कई अहम तथ्यों को उनसे छिपाया गया। महिला का आरोप है कि उनके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच' (कृत्रिम बाल) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विवाह के समय बताया गया था कि उनके घने बाल हैं।


यह भी पढ़ें: अभी नहीं होने वाला सोना-चांदी सस्ता, आज फिर दामों में लगी आग
 

पुलिस के मुताबिक, महिला ने पति की शैक्षिक योग्यता और आय के बारे में भी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद से ही पति उसे ब्लैकमेल करता रहा और मोबाइल फोन से निजी तस्वीरें निकालकर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देता था। थाना प्रभारी ने बताया- ‘‘महिला ने विदेश यात्रा के दौरान पति द्वारा मारपीट किए जाने और थाईलैंड से भारत लौटते समय गांजा लाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है।'' पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it