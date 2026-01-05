अभी नहीं होने वाला सोना-चांदी सस्ता, आज फिर दामों में लगी आग

नारी डेस्क: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के कारण सेफ हेवन डिमांड बढ़ने से सोमवार को सोने और चांदी सहित कीमती धातुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं। दोपहर करीब 1:30 बजे MCX सोने का फरवरी वायदा 1.47 प्रतिशत बढ़कर 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि MCX चांदी का मार्च वायदा 2.92 प्रतिशत बढ़कर 2,43,223 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, हालांकि दोनों दिसंबर 2025 के रिकॉर्ड उच्च स्तर 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम और 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे रहे।



इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत सोमवार को 1,35,721 रुपये थी, जो पिछली क्लोजिंग तारीख को 1,34,415 रुपये थी। आज शुरुआती कारोबार में लगभग 10,000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। जब भी कोई वैश्विक तनाव होता है, निवेशक सुरक्षित माने जाने वाली चीजों में निवेश करने भागते हैं।



अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के कारण निवेशक सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं में पैसा लगा रहे थे। साल 2025 में चांदी की कीमतों में लगभग 147% का उछाल आया था और सोने में करीब 65% की बढ़ोतरी हुई थी। यह साल 1979 के बाद से उनकी सबसे बड़ी वार्षिक बढ़त थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि मकर संक्रांति तक सोने-चांदी के दामों में उछाल रहेगा।

