सर्दी में बच्चों की Bone Health पर दें ध्यान, ये संकेत दिखते ही हो जाएं अलर्ट

नारी डेस्क: सर्दी सिर्फ सर्दी-खांसी का मौसम नहीं, बल्कि बच्चों की बोन हेल्थ के लिए भी संवेदनशील समय है। सर्दियों में बच्चों की हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है यह बात बाल ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मानते हैं। ठंड का मौसम सीधे तौर पर बच्चों की बोन हेल्थ (Bone Health) को प्रभावित करता है। हालांकि बहुत से माता- पिता इस बात से अनजान हैं। आइए समझते हैं पूरी बात



सर्दियों में बच्चों की हड्डियां कमजोर होने के कारण

धूप की कमी: सर्दियों में बच्चे कम धूप में निकलते हैं। विटामिन D कम बनने से कैल्शियम का अवशोषण घटता है। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं

कम फिजिकल एक्टिविटी: ठंड की वजह से बच्चे बाहर खेलना कम कर देते हैं। दौड़ना-कूदना कम होने से हड्डियों की मजबूती घटती है।

एक्टिव मूवमेंट हड्डियों को मजबूत बनाता है

खानपान में गड़बड़ी: सर्दियों में बच्चे दूध कम पीते हैं जंक फूड ज्यादा खाते हैं। इससे कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है

तेजी से बढ़ती उम्र में ज्यादा जरूरत: बच्चों की हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। इस समय अगर पोषण कम मिले तो बोन डेंसिटी प्रभावित होती है। भविष्य में दर्द और कमजोरी हो सकती है



कमजोर हड्डियों के संकेत

-बार-बार पैरों या घुटनों में दर्द

-जल्दी थक जाना

- बार-बार गिरने पर चोट लगना

-टेढ़ा चलना या झुककर बैठना

बच्चों की हड्डियां मजबूत रखने के उपाय

रोज़ 20–30 मिनट धूप बेहद जरूरी है। सुबह की हल्की धूप सबसे फायदेमंद हे, बच्चे हाथ, पैर और चेहरे पर धूप लगने दें। उनकी डाइट में दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, बादाम, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां ऐड करें। उन्हें घर के अंदर भी रस्सी कूदना, योग, स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटी करवाते रहें। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। बच्चों को बिना जांच के विटामिन D या कैल्शियम न दें। जरूरत पड़ने पर पेडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूरी है।

