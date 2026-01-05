05 JANMONDAY2026 4:36:30 PM
उन्हें ऐसा देखना बहुत दर्द भरा था....  हेमा मालिनी ने बताया आखिरी दिनों की धर्मेंद्र की कैसी थी हालत

  • Updated: 05 Jan, 2026 01:36 PM
उन्हें ऐसा देखना बहुत दर्द भरा था....  हेमा मालिनी ने बताया आखिरी दिनों की धर्मेंद्र की कैसी थी हालत

नारी डेस्क: 2025 हेमा मालिनी के लिए बहुत इमोशनल नोट पर खत्म हुआ। उनके पति और लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया, जिससे एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना मुश्किल है। जैसे ही 2026 शुरू हुआ एक्ट्रेस धीरे-धीरे काम पर लौट रही हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक खास बातचीत में हेमा मालिनी ने ज़िंदगी भर के साथी को खोने के दर्द, उनकी बीमारी के दौरान मीडिया की अटकलों से हुई परेशानी को लेकर खुलकर बात की। 

हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहती हैं, "यह एक ऐसा साथ था जिसने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया।" उन्होने कहा- " उन्हें खोना एक ऐसा सदमा था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। यह बहुत बुरा था क्योंकि एक महीने तक हम संघर्ष कर रहे थे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लगातार अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे। हम सब वहीं थे - मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी सब साथ में। पहले भी ऐसे मौके आए थे जब धमेंद्र जी अस्पताल गए और ठीक होकर घर वापस आ गए। हमें लगा कि इस बार भी आ जाएंगे।"

धर्मेंद्र की यादों में खोई हेमा मालिनी ने आगे कहा- वह हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे। मेरे जन्मदिन (16 अक्टूबर) पर उन्होंने मुझे विश भी किया था। उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को आने वाला था, जब वह 90 साल के होने वाले थे और हम उसे अच्छे से मनाने की सोच रहे थे। तैयारियां चल रही थीं, और फिर अचानक वह नहीं रहे। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखना बहुत मुश्किल था। किसी को भी इस तरह की स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए।" ऑनलाइन फैल रही गलत जानकारी पर बात करते हुए, हेमा मालिनी ने लोगों से कहा कि वे हर बात पर विश्वास न करें। 

एक्ट्रेस ने कहा-  “मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट देख रही हूँ जिसमें मेरे रोने के वीडियो हैं, और मेरी आंखें सूजी हुई और लाल दिख रही हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे इन सब बातों पर विश्वास न करें। ऐसी चीजें देखकर मेरे फैंस और दोस्त मुझे सहानुभूति वाले मैसेज भेज रहे हैं, और मुझे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूं। मैं अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखती हूं”एक्ट्रेस ने माना कि एक्टर की बीमारी के दौरान लगातार मीडिया की नज़रें परिवार के लिए परेशान करने वाली थीं। 

हेमा मालिनी उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा- “सनी परेशान और गुस्सा हो रहा था। हम सब एक इमोशनल दौर से गुज़र रहे थे और मीडिया हमारी गाड़ियों के पीछे भाग रहा था... बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ,”। धर्मेंद्र की याद में अलग-अलग प्रार्थना सभाओं को लेकर  हेमा ने बात की। उन्होंने साफ किया- “यह हमारे घर का पर्सनल मामला है। हमने एक-दूसरे से बात की थी। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे लोगों का ग्रुप अलग है। फिर मैंने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूं, और मेरे लिए उस क्षेत्र के दोस्तों के लिए वहां प्रार्थना सभा रखना ज़रूरी था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां के लोग उनके दीवाने हैं। इसलिए, मैंने वहां भी एक प्रार्थना सभा रखी। मैंने जो किया, उससे मैं खुश हूं।”
 

