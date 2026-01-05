इन 3 बातों को गांठ बांध लें,  खुद ही निकल जाएगा किडनी में फंसा स्टोन !

नारी डेस्क: किडनी स्टोन (पथरी) की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। एक न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार, कुछ सरल लेकिन असरदार आदतें अपनाकर किडनी स्टोन बनने से रोका जा सकता है या उसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं किडनी स्टोन से बचने के 3 अहम हैक्स।



किडनी स्टोन क्यों बनते हैं?

जब शरीर में पानी कम होता है या पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड ज्यादा जमा हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल बनकर पथरी का रूप ले लेते हैं।



किडनी स्टोन से बचने के 3 असरदार उपाय

रोज कम से कम 2.5 लीटर पानी पिएं: दिनभर में पर्याप्त पानी पीने से पेशाब पतला रहता है। स्टोन बनने वाले तत्व बाहर निकल जाते हैं गर्मी या ज्यादा पसीना आने पर पानी और बढ़ाएं। पेशाब का रंग हल्का पीला होना चाहिए

नींबू और खट्टे फल डाइट में शामिल करें: नींबू में मौजूद साइट्रेट पथरी बनने से रोकता है छोटी पथरी को घुलने में मदद करता है। रोज एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं।

नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें: ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम बढ़ता है, स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। चिप्स, नमकीन, पैकेज्ड फूड से दूरी रखें



अतिरिक्त जरूरी सावधानियां

बहुत ज्यादा कोला, सॉफ्ट ड्रिंक और रेड मीट न लें। पालक, चुकंदर, मूंगफली जैसे ऑक्सलेट-रिच फूड सीमित मात्रा में खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट न लें। न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार किडनी स्टोन से बचाव की सबसे बड़ी दवा है पानी, सही खान-पान और नमक पर कंट्रोल ।



किडनी स्टोन के शुरुआती लक्षण

-पीठ या पेट के एक तरफ तेज दर्द

-पेशाब में जलन या खून

- बार-बार पेशाब आना

-मतली या उल्टी

ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।