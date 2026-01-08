08 JANTHURSDAY2026 8:10:01 PM
Nari

आंखों और माथे में दर्द क्यों होता है?  जानें ये किस बीमारी की वजह से है

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Jan, 2026 04:14 PM
आंखों और माथे में दर्द क्यों होता है?  जानें ये किस बीमारी की वजह से है

नारी डेस्क: आज के समय में आंखों और माथे में दर्द की समस्या बहुत आम हो गई है। बदलती लाइफस्टाइल, लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, तनाव और नींद की कमी इसके मुख्य कारण हैं। कई बार यह दर्द हल्का होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतना तेज हो जाता है कि रोज़मर्रा का काम भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि लगातार बना रहने वाला दर्द किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

साइनस की समस्या

डॉक्टरों के अनुसार, आंखों और माथे में दर्द का सबसे आम कारण साइनस की समस्या होती है। जब साइनस में सूजन या इंफेक्शन हो जाता है, तो माथे, आंखों के आसपास और नाक की जड़ में दबाव और भारीपन महसूस होता है। यह दर्द सुबह के समय ज्यादा बढ़ सकता है। कई बार झुकने या सिर नीचे करने पर दर्द और तेज महसूस होता है।

एक बार ये देसी इलाज करके तो देखो, गारंटी से माइग्रेन का दर्द फिर नहीं होगा

माइग्रेन

माइग्रेन भी आंखों और माथे में दर्द की एक बड़ी वजह है। इसमें सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है, जो आंखों तक फैल सकता है। माइग्रेन के साथ अक्सर मतली, उल्टी, चक्कर आना और तेज रोशनी या तेज आवाज से परेशानी होती है। तनाव, भूखे रहना और नींद पूरी न होना माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकता है।

आंखों की कमजोरी और आई-स्ट्रेन

आंखों की कमजोरी, गलत नंबर का चश्मा या लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। इससे आई-स्ट्रेन होता है, जो आंखों और माथे में दर्द की वजह बनता है। जो लोग घंटों मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, उन्हें यह समस्या ज्यादा होती है। आंखों में जलन, सूखापन और भारीपन भी इसके साथ महसूस हो सकता है।

मोटा चश्मा भी उतर जाएगा, ये 5 उपाय करेगी आंखों की रोशनी तेज

हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और तनाव

कई बार हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में पानी की कमी और ज्यादा तनाव की वजह से भी आंखों और माथे में दर्द बना रह सकता है। डिहाइड्रेशन से सिरदर्द बढ़ता है और आंखों में थकान महसूस होती है। लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहने से भी सिर और आंखों पर असर पड़ता है।

नींद की कमी

नींद पूरी न होने पर आंखों को सही आराम नहीं मिल पाता। इससे आंखों में जलन, भारीपन और माथे में दर्द होने लगता है। लगातार कम नींद लेने से यह समस्या और गंभीर हो सकती है और पूरे दिन सिरदर्द बना रह सकता है।

यह दर्द कब ज्यादा खतरनाक हो सकता है?

अगर आंखों और माथे का दर्द लंबे समय तक बना रहे या इसके साथ धुंधला दिखना, उल्टी, तेज बुखार या आंखों में सूजन हो, तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से माइग्रेन या आंखों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह दर्द ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Migraine को रोकने में बेहद असरदार है ये चीजें, एक बार जरूर करें ट्राई

आंखों और माथे के दर्द से बचाव कैसे करें?

इस समस्या से बचने के लिए रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें और हर 20–30 मिनट में आंखों को आराम दें। सही नंबर का चश्मा पहनें और समय-समय पर आंखों की जांच कराएं। धूल, ठंड और प्रदूषण से बचाव करें, खासकर अगर साइनस की समस्या है। इसके साथ ही पूरी नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग, प्राणायाम या मेडिटेशन अपनाएं।

आंखों और माथे में बार-बार होने वाला दर्द सिर्फ थकान नहीं, बल्कि शरीर में किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकता है। समय रहते इसके कारण को पहचानकर सही इलाज और देखभाल करने से इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it