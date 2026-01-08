इन 6 आम से बातों के कारण टूट जाती है शादी, ऐसे संभालें अपना रिश्ता

नारी डेस्क: आज कल जहां देखो रिश्ते टूटने की खबरें ही सामने आ रही है। ऐसे में शादीशुदा लोगों के मन में रिश्ता टूटने का डर बैठ गया है। वैसे तो शादीशुदा जीवन में परेशानियां आना आम बात है, लेकिन अगर समय रहते कारण समझ लिए जाएं, तो रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शादी में आने वाली ज्यादातर समस्याओं के पीछे कुछ कॉमन वजहें होती हैं। चलिए जानते हैं शादी में समस्याओं के 6 आम कारण और उनके समाधान



कम्युनिकेशन की कमी



पति-पत्नी एक-दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, जिससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। इसका समाधान यही है कि रोज कुछ समय शांति से बात करें। बिना टोके सामने वाले की बात सुनें। गुस्से में बात करने से बचें



भरोसे की कमी

शक, झूठ या छुपी बातें रिश्ते को कमजोर बनाती हैं। इसलिए अपने रिश्ते में ईमानदारी रखें, छोटी-छोटी बातें छुपाने से बचें। सबसे जरूरी बात एक-दूसरे को स्पेस दें



पैसों को लेकर तनाव



खर्च, बचत और कमाई को लेकर झगड़े होना आम हैं। इसका समधान यही है कि पति- पत्नी मिलकर बजट बनाएं। खर्चों पर खुलकर चर्चा करें और बड़े फैसले साथ लें



एक-दूसरे को समय न देना





काम और जिम्मेदारियों में रिश्ता पीछे छूट जाता है।जितना हो सके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, छोटे-छोटे सरप्राइज दें। अपने फोन से दूर रहकर साथ समय बिताएं।



अपेक्षाएं ज्यादा होना

अवास्तविक उम्मीदें निराशा को जन्म देती हैं। सबसे जरूरी है एक-दूसरे की सीमाएं समझें, परफेक्ट बनने की उम्मीद न रखें। एक दूसरे की सराहना करना सीखें



सम्मान की कमी



ताने, अपमान या अनदेखी रिश्ते को तोड़ देती है। पति- पत्नी एक दूसरे के साथ सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक और निजी दोनों जगह सम्मान दें। मतभेद में भी इज्जत बनाए रखें



एक्सपर्ट्स की सलाह

शादी निभाने के लिए प्यार के साथ समझदारी, धैर्य और सम्मान जरूरी है। शादी में समस्याएं आना स्वाभाविक है,लेकिन सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो रिश्ता मजबूत बन सकता है प्यार और विश्वास दोबारा गहरा हो सकता है।