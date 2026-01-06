06 JANTUESDAY2026 7:10:40 PM
Nari

दुबले-पतले बच्चों का वजन कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर ने बताए 5 फूड्स जो बढ़ाएंगे वजन

  Edited By Monika,
  Updated: 06 Jan, 2026 04:50 PM
नारी डेस्क : बहुत से बच्चे जन्म से ही पतले और कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चों का वजन सामान्य से कम होने पर उनकी इम्यूनिटी कमजोर, ग्रोनथ और विकास प्रभावित और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों की डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करने से उनका वजन बढ़ाया जा सकता है और शरीर मजबूत होता है। जानें बच्चों का वजन बढ़ाने वाले 5 फूड्स।

केला (Banana)

केला कैलोरी और इंस्टेंट एनर्जी का अच्छा स्रोत है।
इसे आसानी से पचाया जा सकता है।
नाश्ते या स्नैक्स में बच्चे को कच्चा या मैश किया हुआ केला दिया जा सकता है।

PunjabKesari

घी (Ghee)

रोटी, दाल या खिचड़ी में 1–2 चम्मच घी मिलाकर बच्चे को खिलाएं।
घी कैलोरी बढ़ाने और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत है।
बच्चों की ग्रोथ और एनर्जी के लिए फायदेमंद।

अंडे (Eggs)

अंडे में मौजूद हाई-क्वालिटी प्रोटीन बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए लाभकारी है।
बच्चों के नाश्ते या हल्के खाने में उबले या ऑमलेट के रूप में दिया जा सकता है।

सूखे मेवे और पीनट बटर (Nuts & Peanut Butter)

सूखे मेवे और पीनट बटर में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं।
इससे शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिलती है और वजन बढ़ता है।
ध्यान रखें कि सूखे मेवे भिगोकर या पीसकर ही बच्चों को दें, ताकि गले में अटकने का खतरा कम हो।

PunjabKesari

दही और पनीर (Curd & Paneer)

दही और पनीर में मौजूद प्रोटीन बच्चे की ग्रोथ के लिए फायदेमंद है।
दही से प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं।
बच्चों को रोजाना दही या पनीर शामिल करना चाहिए।

बच्चा पतला होने पर संभावित समस्याएं

अगर बच्चा बहुत पतला या कमजोर है, तो उसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
कमजोर इम्यूनिटी: बार-बार बीमार पड़ना
थकान और एनर्जी की कमी
ग्रोथ रुकना: सही तरीके से बढ़ना मुश्किल
कमजोर हड्डियां और हड्डियों में दर्द
ड्राई स्किन, एनीमिया और दांतों की समस्याएं
दुबले-पतले बच्चों में इरिटेशन, एंग्जायटी और खाने की आदतों में बदलाव ज्यादा देखे जाते हैं।

PunjabKesari

दुबले-पतले बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए संतुलित डाइट और कैलोरी-बूस्टिंग फूड्स बेहद जरूरी हैं। ऊपर बताई गई 5 चीजें केला, घी, अंडे, सूखे मेवे/पीनट बटर, दही और पनीर। नियमित रूप से बच्चे की डाइट में शामिल करने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है और बच्चा मजबूत बनता है।
 

X

X

