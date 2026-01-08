डॉक्टरों की चेतावनी- आज से ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करने की छोड़ दो आदत

नारी डेस्क: लड़कियों को अकसर रूममेट के साथ अपने स्किनकेयर प्रोडक्ट्स शेयर करने की आदत होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी कि शेयरिंग हमेशा केयरिंग नहीं होती। अपने ब्यूटी और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को प्राइवेट रखें क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। चाहे आपकी स्किन नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव हो, प्रोडक्ट्स खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज करना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।



स्किनकेयर प्रोडक्ट्स शेयर करने के नुकसान

इंफेक्शन का खतरा: स्किनकेयर प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, सीरम, सनस्क्रीन फेस मास्क पर बैक्टीरिया, फंगस और वायरस आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। किसी और की त्वचा से आए जर्म्स आपकी स्किन पर एक्ने, फंगल इंफेक्शन या रैशेज पैदा कर सकते हैं।



एक्ने और पिंपल्स बढ़ सकते हैं: अगर सामने वाले व्यक्ति की स्किन एक्ने-प्रोन है, तो उनके इस्तेमाल किए प्रोडक्ट्स से पोर्स में बैक्टीरिया जा सकते हैं। आपकी स्किन पर भी पिंपल्स निकल सकते हैं

एलर्जी और इरिटेशन का रिस्क: हर व्यक्ति की स्किन टाइप अलग होती है। किसी और की उंगलियों या टूल्स से छुए प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पर एलर्जी, जलन, खुजली या रेडनेस पैदा कर सकते हैं।

प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है: बार-बार अलग-अलग हाथों से प्रोडक्ट निकालने से प्रोडक्ट में बैक्टीरिया चला जाता है। उसकी क्वालिटी और असर दोनों कम हो जाते हैं



खासतौर पर ये चीजें कभी शेयर न करें

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार फेस क्रीम और मॉइश्चराइज़र, लिप बाम, आई क्रीम फेस मास्क (टब वाले) कभी शेयर ना करें। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा हमेशा स्पैचुला या पंप पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। अगर किसी को देना ही हो, तो थोड़ा सा अलग निकालकर दें

अपना स्किनकेयर रूटीन पर्सनल रखें। डॉक्टरों का कहना है कि स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर्सनल हाइजीन आइटम्स हैं, इन्हें शेयर करना उतना ही खतरनाक है जितना टूथब्रश शेयर करना। हाइजीन का पूरा ध्यान रखें।

