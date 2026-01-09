09 JANFRIDAY2026 1:11:45 PM
AP Dhillon के कॉन्सर्ट के बाद इस Actress का हुआ ब्रेकअप, 2025 में जोड़ा रिश्ता नए साल मे टुटा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Jan, 2026 11:52 AM
नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा तेज है कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। खास बात यह है कि ये ब्रेकअप की खबरें एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के बाद सामने आई हैं, जिसके बाद से फैंस के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई ब्रेकअप की खबरें

रिपोर्ट के मुताबिक, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि, अब तक दोनों में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ब्रेकअप की वजह भी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। इन खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है, क्योंकि दोनों ने साल 2025 में ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से जुड़ा पूरा मामला

हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान तारा सुतारिया स्टेज पर सिंगर के साथ परफॉर्म करती नजर आई थीं। इसी दौरान एपी ढिल्लों ने तारा को हग और किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कॉन्सर्ट में मौजूद वीर पहाड़िया का रिएक्शन चर्चा में आ गया। वीडियो में वीर के चेहरे पर तनाव और नाराज़गी के भाव दिखाई दिए, जिसके बाद ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा मिल गई।

यें भी पढ़ें : खुशी कपूर और वेदांग रैना का टूटा रिश्ता! 2 साल बाद हुए अलग

वीर पहाड़िया ने दी थी सफाई

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए वीर पहाड़िया ने इसे गलत तरीके से पेश किया गया बताया था। उन्होंने साफ किया था कि वीडियो में दिख रहे उनके एक्सप्रेशन किसी और गाने के दौरान के थे और जब तारा स्टेज पर थीं, तब वे परफॉर्मेंस को एन्जॉय कर रहे थे। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वीर ऑडियंस में खड़े होकर एन्जॉय कर रहे हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

पिछले साल हुआ था रिश्ता ऑफिशियल

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। वीर को डेट करने से पहले तारा, आदर जैन के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थीं। फिलहाल ब्रेकअप की खबरों पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि दोनों वाकई अलग हो चुके हैं या नहीं।
 

