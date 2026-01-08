08 JANTHURSDAY2026 8:10:45 PM
मनाली के पास सिर्फ मॉल रोड और सोलांग वैली ही नहीं… ये ऑफबीट जगहें भी हैं देखने लायक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Jan, 2026 05:16 PM
नारी डेस्क:  सर्दियों में बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए लोग अक्सर मनाली का प्लान बनाते हैं। यहां सोलांग वैली, मॉल रोड, देवदार के जंगल, झरने और पहाड़ जैसी जगहें टूरिस्टों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। साथ ही पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटी का मजा भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनाली के पास कुछ ऑफबीट और हिडन जगहें भी हैं, जो भीड़-भाड़ से दूर सुकून के पल देने के लिए परफेक्ट हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

 सजला गांव (Sajla Village)

मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सजला गांव अपनी पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है। यहां लकड़ी के पुराने घर, सेब के बाग और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाते हैं। सजला गांव नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहां का सजला वाटरफॉल बेहद खूबसूरत है। आप विष्णु मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। सजला गांव पहुंचने के लिए सरकारी बस की सुविधा भी उपलब्ध है।

शांघड़ गांव (Shangarh Village)

शांघड़ गांव सैंज वैली में स्थित है और ऑफबीट ट्रैवलर्स के बीच धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहा है। यहां के विस्तृत हरे-भरे मैदान, लकड़ी के मंदिर और देवदार के जंगल मन को शांति और सुकून देते हैं। यह जगह नेचर के करीब समय बिताने के लिए परफेक्ट है। मनाली से शांघड़ गांव तक बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।

रानी नाला (Rani Nallha)

रोहतांग की ओर जाते समय अक्सर लोग रानी नाला को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। यह जगह शांत और ठंडी है, जहां पहाड़ों से उतरता पानी और हरियाली मन को सुकून देती है। रानी नाला छोटी पिकनिक या कुछ देर आराम करने के लिए परफेक्ट है। यहां पहुंचने के लिए बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से मनाली-लेह हाईवे (NH3) का उपयोग किया जा सकता है।

पांडू रोपा (Pandu Ropa)

पांडू रोपा एक बहुत ही शांत और कम जानी-पहचानी जगह है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यह जगह 3500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि पांडवों का इस क्षेत्र से कोई संबंध रहा है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और एकांत वातावरण इसे खास बनाते हैं।

एक्सप्लोर करने की सलाह

अगर आप इस बार मनाली घूमने जा रहे हैं, तो सिर्फ मॉल रोड या सोलांग वैली तक सीमित न रहें। इन ऑफबीट और हिडन जगहों का अनुभव आपको भीड़-भाड़ से दूर सुकून और नेचर की खूबसूरती का आनंद देगा।  

