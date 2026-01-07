खुद से नहीं लग पाती आईलाइनर तो अपनाएं टैबलेट पत्ते वाला ये देसी हैक

नारी डेस्क : आईलाइनर लगाना जितना आंखों को खूबसूरत बनाता है, उतना ही यह कई लड़कियों के लिए मुश्किल भी होता है। खासकर जब बात विंग्ड आईलाइनर की आती है, तो हाथ का हल्का सा कांपना पूरा मेकअप खराब कर देता है। कई बार एक आंख पर आईलाइनर सही बन जाता है, लेकिन दूसरी आंख पर शेप बिगड़ जाती है। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रही हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक देसी और बेहद आसान आईलाइनर हैक वायरल हो रहा है, जिसमें किसी महंगे टूल की नहीं बल्कि घर में पड़ी खाली टैबलेट स्ट्रिप (दवा का पत्ता) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्या है टैबलेट पत्ते वाला आईलाइनर हैक?

इस वायरल वीडियो में एक लड़की ने दिखाया कि कैसे खराब या खाली टैबलेट स्ट्रिप की मदद से परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर बनाया जा सकता है। इस हैक की खास बात यह है कि इससे दोनों आंखों पर एक जैसी शेप बनती है, जो अक्सर सबसे बड़ी परेशानी होती है।

ऐसे बनाएं आईलाइनर स्टैम्प

सबसे पहले एक खाली और साफ टैबलेट स्ट्रिप लें।

कैंची की मदद से उसे विंग्ड आईलाइनर की शेप में काट लें।

अब उस कटे हुए हिस्से पर ब्लैक आईलाइनर अच्छी तरह भर दें।

इसके बाद एक ईयरबड स्टिक लें और टैबलेट स्ट्रिप के कटे हिस्से को उस पर हल्के से चिपका दें।

आपका आईलाइनर स्टैम्प तैयार है।

कैसे करें इस्तेमाल?

अब इस स्टैम्प को आंख के कोने पर विंग के शेप में हल्के हाथ से लगाएं और कुछ सेकंड दबाकर रखें। जैसे ही आप स्टैम्प हटाएंगी, आपकी आंखों पर परफेक्ट, साफ और शार्प विंग्ड आईलाइनर नजर आएगा। न टेढ़ा, न मोटा और न ही फैला हुआ।

क्यों खास है यह हैक?

दोनों आंखों पर एक जैसी आईलाइनर शेप बनती है।

बिगिनर्स के लिए बेहद आसान।

ऑफिस और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए टाइम सेविंग ट्रिक।

किसी एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं।

घर में मौजूद चीजों से बन जाता है।

जरूरी सावधानियां

टैबलेट स्ट्रिप पूरी तरह साफ होनी चाहिए।

उस पर दवा का कोई अवशेष न हो।

इस्तेमाल से पहले स्ट्रिप को धोकर अच्छे से सुखा लें।

सेंसिटिव आंखों वाली लड़कियां स्टैम्प को हल्के हाथ से लगाएं।

अगर आप रोज आईलाइनर लगाने में परेशान होती हैं और चाहती हैं कि हर बार आपका विंग्ड लुक परफेक्ट बने, तो यह टैबलेट पत्ते वाला देसी हैक जरूर ट्राय करें। यह न सिर्फ आसान है बल्कि आपके मेकअप रूटीन को भी काफी आसान बना देगा।

