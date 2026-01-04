04 JANSUNDAY2026 6:11:46 PM
Nari

महंगा पेंट छोड़ें, वॉलपेपर से घर को बनाएं शानदार – जानें 6 जरूरी टिप्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Jan, 2026 05:48 PM
 नारी डेस्क: घर की दीवारों को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाने के लिए सिर्फ पेंट ही विकल्प नहीं है। वॉलपेपर भी आपके घर को लग्जरी लुक देने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। इसे केवल कागज मत समझिए, बल्कि दीवारों में टेक्सचर और डेप्थ जोड़ने वाला एक टूल समझें। वॉलपेपर सही तरीके से चुनकर आप पेंट की तुलना में कम खर्च में भी दीवारों को यूनिक और आकर्षक बना सकते हैं। मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन में यह कम मेहनत में घर को प्रीमियम लुक देने का एक आसान तरीका बन चुका है।

दीवारों को नया स्टाइल दें

पेंट सिर्फ रंग भरता है, लेकिन वॉलपेपर से दीवारों में गहराई और डिजाइन आता है। फूलों के शौकीन हैं तो फ्लोरल डिजाइन चुनें। पत्थर या मार्बल जैसा लुक चाहिए तो मार्बल फिनिश वाला वॉलपेपर लगाएं। यह बोरिंग दीवारों को भी आकर्षक और स्टाइलिश बना देता है।

PunjabKesari

एक दीवार से शुरुआत करें

अगर पूरे कमरे में वॉलपेपर लगाना मुश्किल लग रहा है तो पहले एक दीवार पर ही ट्राई करें। सोफे के पीछे या बेड के पीछे वाली दीवार अच्छा विकल्प है। इससे डर कम होता है और कमरा भी तुरंत सुंदर नजर आता है।

कमरे के हिसाब से डिजाइन चुनें

कमरे का साइज और इस्तेमाल ध्यान में रखकर डिजाइन चुनें। छोटे कमरे: छोटे और बारीक पैटर्न वाले वॉलपेपर, या एक दीवार पर बोल्ड डिजाइन। बड़े कमरे बड़े प्रिंट या पूरी दीवार पर म्यूरल्स।

PunjabKesari

रोशनी का रखें ख्याल

कमरे की रोशनी के हिसाब से रंग चुनना जरूरी है। छोटे या अंधेरे कमरे: हल्के रंग या चमक वाले वॉलपेपर। ये कमरा बड़ा और खुला दिखाते हैं। बेडरूम: डार्क ब्लू, ब्राउन जैसे गहरे रंग, सुकून भरा माहौल देते हैं। लिविंग रूम/डाइनिंग: हल्के और रिफ्लेक्टिव वॉलपेपर चुनें।

फर्नीचर के साथ मेल खाएं

वॉलपेपर का रंग और पैटर्न कमरे के सोफा, पर्दे और कालीन के साथ मेल खाना चाहिए। अगर पर्दे बहुत डिजाइन वाले हैं: दीवार पर हल्का वॉलपेपर। अगर फर्नीचर सिंपल है: दीवार पर बोल्ड डिजाइन अच्छा लगेगा। सही बैलेंस घर को प्रोफेशनल और आकर्षक लुक देता है।

लगाने से पहले तैयारी करें

वॉलपेपर लगाने से पहले दीवार को साफ और चिकनी कर लें। ऊबड़-खाबड़ दीवारों पर वॉलपेपर ठीक से नहीं चिपकता। हमेशा पैटर्न मैच करने के लिए थोड़ा ज्यादा वॉलपेपर रोल मंगवाएं। भारत में इसे लगवाना आसान है क्योंकि दुकानदार प्रोफेशनल कारीगर भी भेज देते हैं।

PunjabKesari

वॉलपेपर सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि दीवारों में जीवन और स्टाइल भरने का तरीका है। सही रंग, पैटर्न और कमरे के हिसाब से चुनकर आप अपने घर को खूबसूरत, लग्जरी और मॉडर्न लुक दे सकते हैं।  

