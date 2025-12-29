30 DECTUESDAY2025 10:11:18 AM
चेहरे के ये  5 संकेत देते हैं Fatty Liver का अलर्ट, तुरंत पहचानें खतरा

  Updated: 29 Dec, 2025 03:35 PM
चेहरे के ये  5 संकेत देते हैं Fatty Liver का अलर्ट, तुरंत पहचानें खतरा

नारी डेस्क: फैटी लिवर (Fatty Liver Disease) को अक्सर “साइलेंट बीमारी” कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के कुछ संकेत चेहरे पर ही लिखे होते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो लिवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। समय पर जांच और लाइफस्टाइल सुधार से फैटी लिवर को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।


 चेहरे पर पीलापन और डलनेस

डॉक्टरों के अनुसार चेहरे की चमक कम होना, स्किन का पीला या फीका दिखना। यह संकेत देता है कि लिवर ठीक से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पा रहा।


आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स

अगर नींद पूरी होने के बाद भी आंखों के नीचे काले घेरे बने रहें। तो यह सिर्फ थकान नहीं, बल्कि लिवर पर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है।


चेहरे पर बार-बार पिंपल्स और एलर्जी

डॉक्टर बताते हैं  लिवर कमजोर होने पर खून ठीक से साफ नहीं होता।  इसका असर एक्ने, खुजली और रैशेज के रूप में दिखता है। खासकर अगर अचानक ज्यादा पिंपल्स निकलने लगें।


होंठों का सूखना और रंग बदलना

होंठों का बार-बार फटना, रंग का गहरा या नीला पड़ना। यह संकेत हो सकता है कि शरीर में डिहाइड्रेशन और लिवर फंक्शन की गड़बड़ी है।


 चेहरे पर सूजन और भारीपन

सुबह उठते ही चेहरा फूला हुआ लगे, आंखों या गालों में सूजन तो लिवर में फैट जमा होने और फ्लूड बैलेंस बिगड़ने का इशारा हो सकता है।


साथ में दिखें ये लक्षण तो सतर्क हो जाएं

-जल्दी थकान
- पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन
-वजन तेजी से बढ़ना
-भूख कम लगना


फैटी लिवर से बचाव के लिए डॉक्टरों की सलाह

जंक और तला-भुना कम करें। मीठा और शराब सीमित करें। रोज़ 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें।  जितना हो सहे वजन कंट्रोल में रखें। समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) कराएं। अगर आपका चेहरा बिना वजह थका, पीला या सूजा हुआ दिखने लगे, तो इसे सिर्फ ब्यूटी या नींद की समस्या न समझें। यह फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी हो सकती है।
 

