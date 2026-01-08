08 JANTHURSDAY2026 4:00:44 PM
श्रीनगर में कल गुजरी सीजन की सबसे ठंडी रात, माइनस 5.1 डिग्री पहुंचा पारा

नारी डेस्क:  न्यूनतम तापमान माइनस 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में गुरुवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। स्थानीय मौसम विज्ञान (MeT) विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद नेबताया- "न्यूनतम तापमान माइनस 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ, श्रीनगर शहर में आज इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।" गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 9.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू शहर में 7.1 डिग्री, कटरा शहर में 4.1, बटोटे में 2.8, बनिहाल में 3.7 और भद्रवाह में रात का सबसे कम तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। MeT विभाग द्वारा 20 जनवरी तक ठंडे, शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाने के कारण, आने वाले महीनों में सूखे का खतरा कश्मीर के लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। यह डर इस बात से और बढ़ जाता है कि 'चिल्लई कलां' नामक 40 दिन की कड़ी सर्दी का दौर, जो 21 दिसंबर को शुरू हुआ था, 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इस 40 दिन की अवधि में भारी बर्फबारी ही पहाड़ों में बारहमासी जल भंडारों को भरती है।

ये बारहमासी जल भंडार केंद्र शासित प्रदेश में गर्मियों के महीनों के दौरान विभिन्न नदियों, झरनों, झीलों और कुओं को पानी देते हैं। फरवरी और मार्च में बर्फबारी जल्दी पिघल जाती है और लंबे समय तक नहीं टिकती है। इस प्रकार, चिल्लई कलां में भारी बर्फबारी न होने से गर्मियों के महीनों में आपदा आ सकती है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस सर्दी के लगभग आधे बीत जाने के बाद भी, श्रीनगर शहर में इस मौसम की पहली बर्फबारी नहीं हुई है।
ठंडे, शुष्क मौसम के कारण घाटी में पहले ही फेफड़ों और दिल से संबंधित कई बीमारियां हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने सीने और दिल से संबंधित समस्याओं वाले लोगों को सावधानी बरतने और सुबह की ठंड से बचने के लिए सुबह अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। कश्मीरी लोग भीषण ठंड से खुद को बचाने के लिए ऊनी जर्सी, टोपी और मफलर के अलावा 'फेरन' नामक ऊनी ओवरगारमेंट सहित गर्म कपड़ों की कई परतें पहन रहे हैं। गुरुवार को घाटी में साफ आसमान में हल्की धूप खिली रही। साफ़ धूप वाला दिन होने के बावजूद, सर्दियों का सूरज घाटी में सुबह को गर्म करने की नाकाम कोशिश कर रहा था।

