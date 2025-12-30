31 DECWEDNESDAY2025 3:16:02 AM
सर्दियों में अमरूद क्यों खाना चाहिए? मिलते हैं गजब के 10 बड़े फायदे

  • Updated: 30 Dec, 2025 11:09 AM
 नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाज़ार में अमरूद की भरमार देखने को मिलती है। हरा, पीला या गुलाबी अमरूद न सिर्फ़ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। वैसे तो अमरूद पूरे साल मिलता है, लेकिन सर्दियों में मिलने वाला अमरूद स्वाद और पोषण दोनों के मामले में सबसे अच्छा होता है। ठंड के मौसम में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और पाचन भी धीमा पड़ जाता है। ऐसे में अमरूद शरीर को अंदर से मज़बूत बनाने में मदद करता है।

 इम्यूनिटी को मज़बूत बनाता है

सर्दियों में सर्दी, ज़ुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एक अमरूद में संतरे से लगभग चार गुना ज़्यादा विटामिन C होता है। रोज़ अमरूद खाने से शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाता है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

 पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है

अमरूद डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में अक्सर कब्ज़, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। अमरूद खाने से पेट साफ रहता है और आंतों की कार्यप्रणाली सही बनी रहती है। यह पाचन को दुरुस्त करने में प्राकृतिक रूप से मदद करता है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है

डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अमरूद एक सुरक्षित और फायदेमंद फल माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। अमरूद शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है और शुगर कंट्रोल रखने में सहायक होता है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

अमरूद में पोटैशियम और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है।

 वजन घटाने में सहायक

अगर सर्दियों में वजन बढ़ने की चिंता रहती है, तो अमरूद आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा बन सकता है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है।

आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी

अमरूद में विटामिन A पाया जाता है, जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। नियमित रूप से अमरूद खाने से आँखों की रोशनी बनी रहती है और रतौंधी जैसी समस्याओं से बचाव में मदद मिलती है।

त्वचा को स्वस्थ और जवान बनाए रखता है

अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स उम्र बढ़ने के लक्षण जैसे झुर्रियों और ढीली त्वचा के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अमरूद खाने से त्वचा में निखार आता है और वह लंबे समय तक जवान बनी रहती है।

तनाव और थकान कम करता है

अमरूद में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो नसों और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सर्दियों में जब थकान और सुस्ती महसूस होती है, तब अमरूद एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

 कैंसर से बचाव में सहायक

खासकर लाल या गुलाबी अमरूद में लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।

शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है

सर्दियों में आलस और एनर्जी की कमी आम बात है। अमरूद में प्राकृतिक शुगर और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। दोपहर के समय अमरूद खाने से दिनभर एक्टिव और तरोताज़ा महसूस होता है।

अमरूद खाने का सही तरीका

अमरूद को हमेशा अच्छे से धोकर छिलके और बीज के साथ खाना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादातर पोषक तत्व छिलके में ही होते हैं। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नमक या काली मिर्च लगाया जा सकता है। अमरूद खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर होता है। रात में या खाना खाने के तुरंत बाद अमरूद खाने से बचना चाहिए।

सर्दियों में अमरूद खाना सेहत के लिए एक समझदारी भरा फैसला है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने, दिल को स्वस्थ रखने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने तक कई तरह से फायदेमंद है। इसलिए इस सर्दी के मौसम में अमरूद को अपनी रोज़ाना डाइट में ज़रूर शामिल करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है।  

