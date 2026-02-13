19 FEBTHURSDAY2026 1:46:56 AM
'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, उनके बेटे का हुआ निधन

'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, उनके बेटे का हुआ निधन

नारी डेस्क:  महान फिल्म मेकर रामानंद सागर के घर से एक दुखद खबर सामने आई है। रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे।  वह महान रामानंद सागर के मशहूर परिवार का हिस्सा थे, जिन्होंने हमेशा याद रहने वाले महाकाव्य रामायण को बनाया, जिसने पूरे भारत में लाखों दिलों को एक किया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने में इस परिवार का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। रामानंद सागर के बेटे का अंतिम संस्कार बेहद ही सादगी से किया गया। सोशल मीडिया पर लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-  भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत दे।


रामानंद सागर भारतीय टेलीविजन और फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक थे। उन्होंने 1987 में प्रसारित धारावाहिक रामायण का निर्माण किया, जिसने भारतीय टीवी इतिहास में रिकॉर्ड बनाए। धार्मिक और पौराणिक कथाओं को टीवी पर लोकप्रिय बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही।  सागर परिवार आज भी टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय माना जाता है।रामानंद सागर का असली नाम “चोपड़ा” उपनाम से जुड़ा था। उनका पूरा नाम अक्सर रामानंद सागर चोपड़ा के रूप में उल्लेखित मिलता है। बाद में उन्होंने “सागर” नाम से ही पहचान बनाई।

