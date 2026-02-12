फिल्म इंडस्ट्रीको एक और बड़ा झटका, मशहूर एक्टर ने 40 की उम्र में छोड़ी दुनिया

नारी डेस्क: फिल्म इंडस्ट्री से लगातार दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर एक्टर जेम्स वैन डेर बीक के निधन के बाद दक्षिण कोरियाई अभिनेता जंग यून-वू की अचानक मौत की खबर सामने आई है। वह वेलकम टू वाइकिकी 2 और ब्राइड ऑफ द सन में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, उनका 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जंग यून-वू के परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है, लेकिन उनकी मौत का कारण अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

एक्टर के निधन के बाद, उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया है, जिससे पता चलता है कि वह परेशान और इमोशनल थे। मंगलवार (10 फरवरी) को, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, यून-वू ने बिना ज़्यादा कुछ बताए "मिसिंग, जलन, अफ़सोस..." कैप्शन के साथ एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने तीन पिक्स शेयर कीं, एक लेस्ली चेउंग की, और दूसरी एमी वाइनहाउस की दोनों की कम उम्र में मौत हो गई थी। तीसरी पिक में वह थे। इस आखिरी पोस्ट ने उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ा दी है।



10 अप्रैल, 1986 को साउथ कोरिया के इंचियोन में जन्मे जुंग यून-वू एक्टिंग में डेब्यू करने से पहले सोंगडो मिडिल और हाई स्कूल में बास्केटबॉल प्लेयर थे। लेकिन चोट लगने की वजह से उन्हें यह खेल छोड़ना पड़ा। उन्होंने डोंगगुक विश्वविद्यालय के थिएटर और फिल्म विभाग से स्नातक किया और 2006 में केबीएस2 के राउंडिंग ऑफ सीज़न 3 के साथ शुरुआत की। फाइव फिंगर्स, वन वेल-रेज्ड डॉटर, माई हार्ट ट्विंकल ट्विंकल, द रिटर्न ऑफ ह्वांग ग्यूम-बोक, माई ओनली वन, ब्राइड ऑफ द सन और वेलकम टू वाइकिकी 2 उनके उल्लेखनीय टेलीविजन कार्य हैं।