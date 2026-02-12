19 FEBTHURSDAY2026 1:29:30 AM
Nari

कैंसर  से जिंदगी की जंग हार गया ये फेमस एक्टर,  पत्नी और 6 बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

  Edited By vasudha,
  Updated: 12 Feb, 2026 11:33 AM
नारी डेस्क:  जेम्स वैन डेर बीक जो 1990 के दशक के मशहूर टीन ड्रामा 'डॉसन क्रीक' में डॉसन लीरी के अपने ब्रेकआउट रोल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, का 48 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार सुबह उनके वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक स्टेटमेंट में उनकी मौत की पुष्टि की गई। उनके निधन की खबर ने ना सिर्फहॉलीवुड बल्कि  बॉलीवुड को भी हिला कर रख दिया है। फैंस विश्वाश ही नहीं कर पा रहे हें कि जेम्स अब इस दुनिया में नहीं रहे 
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान पर लिखा था-   "हमारे प्यारे जेम्स डेविड वैन डेर बीक आज सुबह शांति से गुज़र गए। उन्होंने अपने आखिरी दिन हिम्मत, विश्वास और शालीनता के साथ बिताए। उनकी इच्छाओं, इंसानियत के लिए प्यार और समय की पवित्रता के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। वे दिन आएंगे। अभी के लिए हम अपने प्यारे पति, पिता, बेटे, भाई और दोस्त के दुख में शांति से प्राइवेसी चाहते हैं।"  CNN के मुताबिक, उनकी मौत के बाद, उनकी पत्नी किम्बर्ली, जिनके साथ उनके छह बच्चे थे, ने परिवार के लिए मदद मांगते हुए एक GoFundMe कैंपेन का लिंक पोस्ट किया। कैंपेन पेज पर लिखा है- "जेम्स के मेडिकल केयर के खर्च और कैंसर से लंबी लड़ाई की वजह से परिवार के पास पैसे नहीं बचे हैं।" साथ ही वे अपने घर पर रहने और यह पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और इस बहुत मुश्किल समय में कुछ स्थिरता बनाए रख सकें।" 
शुरुआती स्क्रीन अपीयरेंस में जेम्स का 1995 की फिल्म 'एंगस' और 'आई लव यू, आई लव यू नॉट' में रोल शामिल थे। उनके करियर में तब बड़ा बदलाव आया जब उन्हें 'डॉसन क्रीक' में डॉसन लीरी का रोल मिला, जो 1998 से 2003 तक छह सीज़न तक चला। केविन विलियमसन की बनाई इस सीरीज़ में केटी होम्स, जोशुआ जैक्सन और मिशेल विलियम्स भी थे, और यह अपने ज़माने का एक जाना-माना टीन ड्रामा बन गया। टेलीविज़न के अलावा, वैन डेर बीक 'वर्सिटी ब्लूज़' (1999), 'टेक्सास रेंजर्स' (2001) और 'द रूल्स ऑफ़ अट्रैक्शन' (2002) जैसी फ़िल्मों में भी दिखे।

2019 में, उन्होंने 'डांसिंग विद द स्टार्स' के सीज़न 28 में हिस्सा लिया। हाल के महीनों में, वह सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ैंस से जुड़े रहे, और अक्सर पिता बनने और विश्वास के बारे में बात करते रहे। पिछले मार्च में अपने 48वें जन्मदिन पर, उन्होंने मौत का सामना करने के बारे में खुलकर बात की, और कहा- "अगर मैं कैंसर से पीड़ित एक अपार्टमेंट में अकेला एक बहुत पतला, कमज़ोर आदमी हूं, तो मैं क्या हूं? ... मैं भगवान के प्यार के लायक हूं, सिर्फ़ इसलिए कि मैं हूं।" उनकी मौत की खबर के बाद, श्रद्धांजलि देने वालों की बाढ़ आ गई। वैन डेर बीक के परिवार में उनकी पत्नी और उनके छह बच्चे हैं। 
 

