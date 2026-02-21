मशहूर फैशन ब्रांड के मालिक ने किया सुसाइड, अपने पीछे छोड़ गए हजारों करोड़ों  का कारोबार

नारी डेस्क: ऑनलाइन फैशन की दुनिया के जाने-माने नाम ASOS के ब्रिटिश को-फाउंडर क्वेंटिन ग्रिफिथ्स अब दुनिया में नहीं रहे। थाईलैंड में अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल से गिरने से उनकी मौत हो गई। वह 58 साल के थे। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है।थाई पुलिस ने कहा कि ग्रिफिथ्स 9 फरवरी को समुद्र किनारे बसे शहर पटाया में बिल्डिंग की बालकनी से गिर गए थे। उनकी बॉडी बालकनी के ठीक नीचे ज़मीन पर मिली।



अंदर से लॉक था घर

इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि विक्टिम जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था, अपार्टमेंट में अकेले थे और उन्होने इसे अंदर से लॉक किया हुआ था। CCTV फुटेज में कोई भी कमरे में नहीं घुसा और ऑटोप्सी में भी किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में सुसाइड की बात सामने आई है। एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने BBC को बताया कि अपार्टमेंट में चल रहे केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एक थाई दोस्त ने पुलिस को बताया कि ग्रिफिथ्स अपनी एक्स वाइफ, जो एक थाई नागरिक है, से जुड़े लीगल झगड़ों को लेकर परेशान था।



पत्नी के झगड़े से थे परेशान

पत्नी ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साथ मिलकर चलाए जा रहे बिज़नेस से USD 673,000 से ज़्यादा की चोरी की है। पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी जानकारी के बिना ज़मीन के हिस्से बेचने के लिए नकली कागज़ात बनाए थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी मौत के समय जांच चल रही थी। Asos के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी "हमारे ओरिजिनल को-फाउंडर्स में से एक क्वेंटिन के निधन के बारे में सुनकर दुखी है," और कहा कि फर्म की शुरुआती सफलता में उनका अहम रोल था।



2000 में रखी थी ASOS की नींव

क्वेंटिन ग्रिफिथ्स ने साल 2000 में लंदन में निक रॉबर्टसन, एंड्रयू रीगन और दबोरा थोर्प के साथ मिलकर ASOS की नींव रखी थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम 'ऐज सीन ऑन स्क्रीन' था, जो टीवी और फिल्मी सितारों द्वारा पहने गए कपड़ों से प्रेरित फैशन बेचती थी। जल्द ही यह कंपनी एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केटप्लेस बन गई और एक समय पर इसका मूल्य 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर को भी पार कर गया था।

