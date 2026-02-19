प्रियंका चोपड़ा की मां है बेहद बहादुर, अपनी बेटी के लिए पकड़ लिया था कैब ड्राइवर का गला

नारी डेस्क: माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म 'द ब्लफ़' में ब्लडी मैरी का किरदार इसे पूरी तरह से दिखाता है, यह दिखाता है कि वह अपने बेटे और परिवार के लिए सभी मुश्किलों का सामना करेंगी। प्रियंका पर्सनल लेवल पर इस रोल से जुड़ती हैं। खुद एक बेटी और मा होने के नाते, वह माता-पिता और बच्चे के बीच के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती हैं।



ANI के साथ एक नए इंटरव्यू में, मांओं में अपने बच्चों के लिए जो अनोखी हिम्मत होती है, उसके बारे में बात करते हुए प्रियंका ने बचपन की एक बात का जिक्र किया जब उनकी मां, मधु चोपड़ा ने देर रात दिल्ली की एक सड़क पर एक अनजान मोड़ लेने वाले ड्राइवर का बहादुरी से सामना किया था। उन्होंने कहा-"मुझे याद है कि जब हम कैब में थे, मैं शायद 11 साल की रही होऊंगी या कुछ ऐसा...रात में हम दिल्ली के किसी होटल में जा रहे थे...हम गाड़ी चला रहे थे और अचानक मैंने देखा कि मेरी मां ने ड्राइवर का गला पकड़ रखा है।" और ज़ाहिर है कि वह एक ऐसे मोड़ पर मुड़ा जिसे वह पहचान नहीं पाई और उसने कहा, 'नहीं नहीं मैं शॉर्टकट ले रहा हूं'...रात के 11 बज रहे थे मम्मी और मैं अकेले थे लेकिन उसने बस उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी और कहा कि मेन रोड पर वापस जाओ," ।



प्रियंका ने बताया- "मेरी मां ने उसे थप्पड़ मारा..उन्होंने कहा, मेन रोड पर वापस जाओ।मैं यहां अपनी टीनएज बेटी के साथ हूं'...। उन्होंने कहा- मैंने अपनी मां का वह रूप कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने अगले चार महीनों तक उनसे किसी भी चीज़ पर बहस नहीं की। मुझे नहीं पता कि अगर मेरी मां अकेली होतीं तो क्या वह ऐसा रिएक्ट करतीं। लेकिन क्योंकि मैं उसके साथ थी, जब हम होटल वापस आए तो वह कांप रही थी।" इस घटना के अलावा, प्रियंका ने यह भी बताया कि एक मां के तौर पर उनके अनुभवों ने प्राइम वीडियो के 'द ब्लफ़' में ब्लडी मैरी के रोल के लिए उनके नज़रिए को कैसे बनाया।



देसी गर्ल ने कहा- "मेरी बेटी दो साल की थी जब मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू की और अगर उसके पीछे कोई आए तो मैं तोड़ दूंगी ना उस इंसान को...वो जो वो फीलिंग होती और रेज होता है वो एक पेरेंट को मालूम होता है।" 'द ब्लफ़', जिसे फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने डायरेक्ट किया है, 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर आएगी। फिल्म में, प्रियंका कार्ल अर्बन के खिलाफ तलवारों और बंदूकों के साथ ज़ोरदार एक्शन सीन करती दिखेंगी।



