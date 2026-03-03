10 MARTUESDAY2026 2:52:06 PM
जंग के बीच सुरक्षित भारत लौटीं खिलाड़ी पीवी सिंधु, कई दिनों तक फसी धमाकों के साए में

  • Updated: 03 Mar, 2026 01:35 PM
जंग के बीच सुरक्षित भारत लौटीं खिलाड़ी पीवी सिंधु, कई दिनों तक फसी धमाकों के साए में

नारी डेस्क: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसी रहने के बाद बेंगलुरु में अपने घर वापस आ गई हैं। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट ने X पर एक पोस्ट में अपनी राहत और शुक्रिया शेयर किया, जिसमें पिछले कुछ दिनों में उन्हें हुई चिंता की एक झलक दिखाई गई। सिंधु ने लिखा- "बैंगलोर में घर वापस आ गई हूं और सुरक्षित हूं। पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और अनिश्चित रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वापस आकर सच में बहुत शुक्रगुजार हूं"। 

 पीवी सिंधु ने अपने पोस्ट में कहा- शानदार ग्राउंड टीम, दुबई अथॉरिटी, एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन और हर उस इंसान का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस मुश्किल समय में आगे आकर हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा। हमदर्दी और प्रोफेशनलिज़्म शब्दों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। अभी के लिए, आराम करने, खुद को रीसेट करने और अगले कदम तय करने का समय है।" दुबई में भारतीय एम्बेसी स्थिति पर करीब से नज़र रख रही थी और बैडमिंटन स्टार को सपोर्ट दिया था। 


रविवार को ANI से बात करते हुए, पीवी सिंधु के पिता, पीवी रमना ने कहा था- "मैंने आज सुबह करीब 3 बजे अपनी बेटी से बात की। उन्होंने कहा कि इंडियन एम्बेसी उनका ख्याल रख रही है और उन्होंने उन्हें एक होटल में ठहराया है।" सिंधु ने पहले इज़राइल-ईरान झगड़े के बाद X पर अपना डर ​​और चिंताएं ज़ाहिर की थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऊपर से इंटरसेप्शन सुना और दुबई में डरावने विजुअल देखे, और हालात को डरावना बताया। रविवार को इज़राइल-US स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया, जिससे ईरान ने खाड़ी देशों में जवाबी हमले किए। इस बढ़ते झगड़े ने इस इलाके में कई भारतीयों को प्रभावित किया है, जिनमें एथलीट और टूरिस्ट शामिल हैं। सिंधु अब सुरक्षित रूप से भारत वापस आ गई हैं।
 

