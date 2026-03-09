सुबह उठते ही मुंह कड़वा क्यों लगता है? इस लक्षण को भूलकर भी न करें इग्नोर

नारी डेस्क: सुबह उठते ही अगर मुंह में कड़वाहट महसूस होती है तो कई लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होने लगे, तो यह शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकती है। मुंह का कड़वा स्वाद कई बार खराब खानपान, पाचन से जुड़ी समस्या या कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण भी हो सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सुबह उठते ही मुंह कड़वा क्यों लगता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

मुंह की साफ-सफाई की कमी

अगर रात में सोने से पहले सही तरीके से दांत साफ नहीं किए जाते या मुंह की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, तो मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। यही बैक्टीरिया सुबह उठते समय मुंह में कड़वा स्वाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए रोजाना सुबह और रात में ब्रश करना और जीभ साफ करना बेहद जरूरी होता है।

पाचन संबंधी समस्याएं

कई बार पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, तो इसका असर मुंह के स्वाद पर भी पड़ सकता है। गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या होने पर सुबह मुंह में कड़वाहट महसूस हो सकती है। ऐसे में हल्का और संतुलित भोजन करना और देर रात भारी खाना खाने से बचना जरूरी है।

एसिड रिफ्लक्स की समस्या

कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स या पेट का एसिड ऊपर की ओर आने की समस्या होती है। इस स्थिति में पेट का एसिड गले तक पहुंच सकता है, जिससे मुंह में कड़वा या खट्टा स्वाद महसूस होता है। यह समस्या खासकर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो देर रात खाना खाते हैं या तुरंत सो जाते हैं।

डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी

अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो मुंह सूखने लगता है और लार का उत्पादन कम हो जाता है। लार की कमी के कारण भी सुबह उठते समय मुंह में कड़वाहट महसूस हो सकती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।

दवाइयों का असर

कुछ दवाइयों का सेवन करने से भी मुंह का स्वाद बदल सकता है। कई एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयां मुंह में कड़वा स्वाद पैदा कर सकती हैं। अगर दवा लेने के बाद यह समस्या महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है।

लिवर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं

कुछ मामलों में सुबह मुंह कड़वा होना लिवर से जुड़ी समस्या या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत भी हो सकता है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

इस समस्या से बचने के आसान उपाय

इस परेशानी से बचने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। जैसे रोजाना सही तरीके से ब्रश करना, जीभ साफ करना, पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना। इसके अलावा देर रात भारी भोजन करने से बचना और नियमित व्यायाम करना भी पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

सुबह उठते ही मुंह का कड़वा होना कई बार सामान्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही खानपान, अच्छी जीवनशैली और मुंह की साफ-सफाई का ध्यान रखकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर फिर भी परेशानी बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बेहतर विकल्प है।