सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे: बनाएं इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Dec, 2025 05:40 PM
सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे: बनाएं इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा

 नारी डेस्क:  जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा, अंदर से गर्मी और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। इस मौसम में पाचन भी थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे कब्ज, गैस और बदहजमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में रसोई में आसानी से मिलने वाला गुड़ एक प्राकृतिक और सस्ता उपाय है, जिसे आयुर्वेद में भी बहुत फायदेमंद माना गया है।

 शरीर को अंदर से गर्म रखता है

सर्दियों में ठंड की वजह से जुकाम, खांसी और आलस आम बात है। गुड़ शरीर में गर्मी बनाए रखता है और बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करता है। रोज थोड़ा-सा गुड़ खाने से ठंड से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और शरीर एक्टिव रहता है।

जानें गर्मियों में गुड़ खाने का सही तरीका, इससे नहीं होगा कोई सेहत को नुकसान

इम्यूनिटी मजबूत करता है

गुड़ में आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इससे वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा कम होता है।
पाचन को बेहतर बनाता है सर्दियों में खून का संचार धीमा होने से पाचन कमजोर हो सकता है। गुड़ पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। खासतौर पर भोजन के बाद थोड़ा गुड़ खाने से कब्ज और गैस की समस्या नहीं होती।

खून की कमी दूर करने में मददगार

जो लोग एनीमिया या कमजोरी से परेशान रहते हैं, उनके लिए गुड़ किसी नेचुरल दवा से कम नहीं है। यह आयरन का अच्छा स्रोत है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। सर्दियों में महिलाओं में थकान और चक्कर आने की समस्या में भी यह फायदेमंद है।

त्वचा को बनाए स्वस्थ और चमकदार

ठंड में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। गुड़ शरीर से गंदे तत्व बाहर निकालकर खून को साफ करता है, जिससे त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है। यह मुंहासे और दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद करता है।

सर्दियों में क्या आप भी फायदेमंद समझ कर ज्यादा खाते हैं गुड़, जान लें इससे होने वाले नुकसान

सही मात्रा में खाना है जरूरी

गुड़ फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोजाना 10 से 20 ग्राम गुड़ पर्याप्त होता है। तिल, मूंगफली या अदरक के साथ गुड़ खाने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। हालांकि, डायबिटीज के मरीज गुड़ खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है।

सर्दियों में गुड़ एक आसान, प्राकृतिक और असरदार सुपरफूड है। यह चीनी की तुलना में ज्यादा सेहतमंद है और शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। अगर आप सर्दियों में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सीमित मात्रा में गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।  

