सर्दियों में मालिश के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा? जानिए कौन सा तेल शरीर को रखता है गर्म

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही शरीर में अकड़न, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और त्वचा का रूखापन बढ़ने लगता है। ठंडी हवा और धूप की कमी के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है, जिससे शरीर में थकान और दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे में तेल से मालिश करना शरीर को राहत देने का सबसे पुराना और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। सही तेल से की गई मालिश न सिर्फ शरीर को गर्म रखती है, बल्कि दर्द, सूजन और जकड़न को भी कम करती है। गांवों से लेकर शहरों तक सर्दियों में तेल मालिश की परंपरा आज भी निभाई जाती है। अगर मालिश के लिए तेल घर पर तैयार किया जाए, तो उसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

सर्दियों में मालिश का तेल कैसे बनाएं?

घर पर सर्दियों के लिए असरदार मालिश तेल बनाना बहुत आसान है।

सामग्री

सरसों का तेल – 1 कप

लहसुन की कलियां – 6 से 8 (छिली हुई)

अजवाइन – 1 चम्मच

बनाने की विधि

एक पैन में सरसों का तेल डालें।

इसमें लहसुन की कलियां और अजवाइन मिलाएं।

धीमी आंच पर तेल को गर्म करें।

जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए, तो गैस बंद कर दें।

तेल को ठंडा होने दें और छानकर कांच की बोतल में भर लें।

यह तेल जोड़ों के दर्द, ठंड से होने वाली अकड़न और मांसपेशियों के खिंचाव में काफी राहत देता है।

सर्दियों में मालिश के लिए कौन सा तेल अच्छा है?

सरसों का तेल: सर्दियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और गहराई तक असर करता है।

तिल का तेल: ड्राई स्किन वालों के लिए फायदेमंद, त्वचा को पोषण देता है।

नारियल का तेल: तासीर में ठंडा होता है, इसलिए ज्यादा ठंड में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए।

सबसे ज्यादा गर्म तासीर वाला तेल कौन सा है?

आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल सबसे ज्यादा गर्म तासीर वाला माना जाता है।

यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है

ठंड से होने वाले दर्द में राहत देता है

नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है

इसी वजह से सर्दियों में सरसों के तेल से मालिश करने की सलाह दी जाती है।

जैतून का तेल गर्म होता है या ठंडा?

जैतून का तेल तासीर में हल्का गर्म माना जाता है।

यह त्वचा को मुलायम बनाता है

मांसपेशियों को आराम देता है

हालांकि बहुत ज्यादा ठंड में यह सरसों के तेल जितना असरदार नहीं होता।

लहसुन, अजवाइन और सरसों के तेल के फायदे

लहसुन: दर्द और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं

अजवाइन: जोड़ों की सूजन, अकड़न और गैस की समस्या में राहत देती है

सरसों का तेल: शरीर को गर्म रखता है और नसों को मजबूत बनाता है

इन तीनों का मिश्रण सर्दियों के लिए एक बेहतरीन घरेलू मालिश तेल बन जाता है।

खास सलाह: रात को सोने से पहले या नहाने से पहले हल्के गुनगुने तेल से मालिश करने से सर्दियों में शरीर ज्यादा आराम महसूस करता है।