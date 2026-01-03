सर्दियों में इस तरह पिएं कॉफी, इम्यूनिटी और डाइजेशन होंगे मजबूत, त्वचा पर भी दिखेगा Glow

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही चाय और कॉफी की खपत बढ़ जाती है। कुछ लोग चाय के बिना नहीं रह पाते, तो वहीं कॉफी लवर्स दिन में 3–4 कप कॉफी आराम से पी लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी घी वाली कॉफी के बारे में सुना है? सुनने में यह कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सेहत के लिहाज से इसे बेहद फायदेमंद माना जाता है। खासकर सर्दियों में घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखने, पाचन सुधारने और त्वचा में निखार लाने में मदद कर सकती है।

क्या है घी वाली कॉफी?

घी वाली कॉफी दरअसल ब्लैक कॉफी में एक छोटा चम्मच देसी घी मिलाकर बनाई जाती है। इसमें कॉफी का कैफीन और घी के गुड फैट्स मिलकर शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और सर्दियों में ठंड से बचाने में सहायक होते हैं।

घी वाली कॉफी पीने के फायदे

इम्यूनिटी को बनाती है मजबूत

देसी घी में मौजूद गुड फैट्स और जरूरी विटामिन्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों में जब सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब घी वाली कॉफी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है।

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

कई लोगों को कॉफी पीने से एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत हो जाती है। ऐसे में घी एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। घी वाली कॉफी के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या में भी राहत मिल सकती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है।

वजन घटाने में भी मददगार

कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब इसमें घी के गुड फैट्स जुड़ते हैं, तो शरीर इसे लंबे समय तक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। इससे भूख कम लगती है, ओवरईटिंग से बचाव होता है और धीरे-धीरे पेट की जिद्दी चर्बी कम होने लगती है।

त्वचा में लाता है नेचुरल ग्लो

सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है। देसी घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन A त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। रोज सुबह घी वाली कॉफी पीने से त्वचा मॉइस्चराइज रहती है और चेहरे पर नेचुरल चमक दिखाई देती है।

शरीर को रखे गर्म और एनर्जेटिक

देसी घी की तासीर गर्म होती है। जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ लिया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। इससे सर्दियों में होने वाली थकान और सुस्ती कम होती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।

घी वाली कॉफी कैसे पिएं?

1 कप ब्लैक कॉफी तैयार करें

उसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाएं।

अच्छे से मिक्स करके सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद पिएं।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिन्हें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम या ज्यादा एसिडिटी रहती है।

गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग।

ऐसे लोग घी वाली कॉफी को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

अगर आप सर्दियों में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो घी वाली कॉफी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर यह न सिर्फ इम्यूनिटी और डाइजेशन को बेहतर बनाती है, बल्कि त्वचा में भी गजब का निखार लाती है।

