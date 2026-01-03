03 JANSATURDAY2026 3:50:00 PM
Nari

सर्दियों में इस तरह पिएं कॉफी, इम्यूनिटी और डाइजेशन होंगे मजबूत, त्वचा पर भी दिखेगा Glow

  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 11:26 AM
सर्दियों में इस तरह पिएं कॉफी, इम्यूनिटी और डाइजेशन होंगे मजबूत, त्वचा पर भी दिखेगा Glow

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम आते ही चाय और कॉफी की खपत बढ़ जाती है। कुछ लोग चाय के बिना नहीं रह पाते, तो वहीं कॉफी लवर्स दिन में 3–4 कप कॉफी आराम से पी लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी घी वाली कॉफी के बारे में सुना है? सुनने में यह कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सेहत के लिहाज से इसे बेहद फायदेमंद माना जाता है। खासकर सर्दियों में घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखने, पाचन सुधारने और त्वचा में निखार लाने में मदद कर सकती है।

क्या है घी वाली कॉफी?

घी वाली कॉफी दरअसल ब्लैक कॉफी में एक छोटा चम्मच देसी घी मिलाकर बनाई जाती है। इसमें कॉफी का कैफीन और घी के गुड फैट्स मिलकर शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और सर्दियों में ठंड से बचाने में सहायक होते हैं।

PunjabKesari

घी वाली कॉफी पीने के फायदे

इम्यूनिटी को बनाती है मजबूत

देसी घी में मौजूद गुड फैट्स और जरूरी विटामिन्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों में जब सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब घी वाली कॉफी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है।

यें भी पढ़ें : वैज्ञानिकों ने बनाया मटर के दाने जितना ‘Mini-Brain’ जो पहले ही बता देगा दिमाग की बीमारी!

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

कई लोगों को कॉफी पीने से एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत हो जाती है। ऐसे में घी एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। घी वाली कॉफी के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या में भी राहत मिल सकती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है।

वजन घटाने में भी मददगार

कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब इसमें घी के गुड फैट्स जुड़ते हैं, तो शरीर इसे लंबे समय तक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। इससे भूख कम लगती है, ओवरईटिंग से बचाव होता है और धीरे-धीरे पेट की जिद्दी चर्बी कम होने लगती है।

PunjabKesari

त्वचा में लाता है नेचुरल ग्लो

सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है। देसी घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन A त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। रोज सुबह घी वाली कॉफी पीने से त्वचा मॉइस्चराइज रहती है और चेहरे पर नेचुरल चमक दिखाई देती है।

शरीर को रखे गर्म और एनर्जेटिक

देसी घी की तासीर गर्म होती है। जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ लिया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। इससे सर्दियों में होने वाली थकान और सुस्ती कम होती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।

घी वाली कॉफी कैसे पिएं?

1 कप ब्लैक कॉफी तैयार करें
उसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाएं।
अच्छे से मिक्स करके सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद पिएं।

यें भी पढ़ें : नाभि से बदबू क्यों आती है? जानें कारण और सफाई का सही तरीका

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिन्हें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम या ज्यादा एसिडिटी रहती है।
गर्भवती महिलाएं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग।
ऐसे लोग घी वाली कॉफी को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

PunjabKesari

अगर आप सर्दियों में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो घी वाली कॉफी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर यह न सिर्फ इम्यूनिटी और डाइजेशन को बेहतर बनाती है, बल्कि त्वचा में भी गजब का निखार लाती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it