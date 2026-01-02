नाभि से बदबू क्यों आती है? जानें कारण और सफाई का सही तरीका

नारी डेस्क : नाभि से बदबू आने की समस्या काफी आम है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाभि से आने वाली दुर्गंध के पीछे कई स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं? अगर समय रहते इसकी सही देखभाल न की जाए, तो यह संक्रमण का रूप भी ले सकती है। जानें नाभि से बदबू आने के 5 बड़े कारण और सफाई का सही तरीका।

नाभि की सफाई क्यों है जरूरी?

नाभि को शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि से शरीर की कई नसें जुड़ी होती हैं, जो अलग‑अलग अंगों तक ऊर्जा पहुंचाती हैं।आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं कि नाभि की सही देखभाल का असर पूरे शरीर की सेहत पर पड़ता है। यदि नाभि को नियमित रूप से साफ न किया जाए, तो उसमें गंदगी, नमी और बैक्टीरिया जमा होकर बदबू की वजह बन सकते हैं। हालांकि, सामान्य बदबू अक्सर गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ दर्द, खुजली, सूजन या बदबूदार स्राव हो, तो यह किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है।

नाभि से बदबू आने के 5 बड़े कारण

गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाएं: नाभि के अंदर पसीना, धूल‑मिट्टी और मृत त्वचा कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। ये गंदगी बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है, जिससे कुछ समय बाद बदबू आने लगती है।

बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन: नाभि का हिस्सा अक्सर नम रहता है। नमी की वजह से यहां बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, जो तेज और गंदी गंध का कारण बनते हैं।

ज्यादा पसीना आना: जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उनकी नाभि में नमी और प्राकृतिक तेल ज्यादा जमा हो जाते हैं। यह सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है और बदबू की समस्या शुरू हो जाती है।

गहरी या अंदर धंसी नाभि: जिनकी नाभि ज्यादा गहरी होती है, वहां गंदगी और नमी आसानी से फंस जाती है। ऐसे लोगों में नाभि से बदबू आने का खतरा ज्यादा रहता है।

संक्रमण या सिस्ट: अगर नाभि से तेज बदबू के साथ दर्द, लालिमा या बदबूदार स्राव हो रहा है, तो यह फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण या एपिडरमॉइड सिस्ट का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

नाभि को साफ करने का सही तरीका

नाभि की सफाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें।

एक साफ वॉशक्लॉथ या उंगलियों पर हल्का सा साबुन लगाएं और नाभि के अंदर धीरे‑धीरे साफ करें।

अगर नाभि गहरी है, तो कॉटन स्वैब (ईयरबड) का इस्तेमाल करें। हर बार गंदा होने पर रुई बदलते रहें।

इसके बाद नाभि को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें।

साफ करने के बाद नाभि को पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। साफ और सूखे कपड़े से नमी पोंछ दें।

आयुर्वेदिक टिप

आयुर्वेद के अनुसार, नाभि में हल्का सा नारियल तेल या तिल का तेल लगाने से नमी संतुलित रहती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। हालांकि, अगर पहले से कोई इन्फेक्शन हो तो तेल लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

बदबू बहुत तेज हो

नाभि से पीला या बदबूदार स्राव आए

दर्द, सूजन या खुजली हो

कई दिनों तक समस्या ठीक न हो

ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

नाभि से बदबू आना आम समस्या है, लेकिन सही सफाई और थोड़ी‑सी सावधानी से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। नियमित रूप से नाभि की सफाई करें, उसे सूखा रखें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।

