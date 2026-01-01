01 JANTHURSDAY2026 10:02:28 PM
रोजाना 1 महीने तक संतरा खाने के फायदे, जानें किन लोगो को नहीं खाना चाहिए

  Edited By Monika,
  Updated: 01 Jan, 2026 05:18 PM
नारी डेस्क :  सर्दियों में मौसम के बदलने के साथ शरीर कई तरह की समस्याओं का सामना करता है। ठंड के मौसम में शरीर कमजोर पड़ जाता है और वायरल इंफेक्शन, खांसी, जुकाम, गले में खराश जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में संतरा (Orange) एक ऐसा फल है जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। जाना एक महीने तक संतरे का सेवन करने से न केवल शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।

संतरे में पाए जाने वाले पोषक तत्व

संतरे में विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम, कोलीन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। विशेष रूप से विटामिन सी सर्दियों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है।

संतरे का सेवन कैसे करें

संतरे को आप कई तरह से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं।
फल के रूप में सीधे खाएं
सलाद में डालें
ताजा जूस बनाकर पिएं।

संतरे का जूस बनाने की विधि

सामग्री

संतरा
चीनी (वैकल्पिक)
नमक (वैकल्पिक)

विधि

संतरे को अच्छी तरह धोकर पोंछ लें।
उन्हें छीलकर जूसर में डालें।
जूसर चलाकर संतरे का जूस निकाल लें।
अगर चाहें तो जूस में चीनी या हल्का नमक मिला सकते हैं।
ताजे जूस को तुरंत पिएं।

संतरे के खाने के फायदे

इम्यूनिटी बढ़ाए: संतरे में उच्च मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर्दियों में संक्रमण से बचने के लिए संतरे का सेवन फायदेमंद है।
पाचन सुधारें: संतरे में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है।
त्वचा के लिए लाभकारी: संतरे में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करते हैं।
वजन घटाने में मदद: यदि आप हेल्दी तरीके से वजन कम करना चाहते हैं तो संतरे को अपने डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

जानें किन लोग रोजाना संतरा नहीं खाना चाहिए 

एसिडिटी या गैस की समस्या वाले लोग: संतरे में प्राकृतिक एसिड होता है, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या गैस की समस्या बढ़ा सकता है।
पेट में अल्सर वाले लोग: अल्सर की समस्या होने पर संतरे का नियमित सेवन पेट की जलन और दर्द बढ़ा सकता है।
डायबिटीज के मरीज: हालांकि संतरे में ग्लूकोज कम होता है, लेकिन जूस का अधिक सेवन ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। डायबिटीज के मरीजों को संतरा पूरे फल के रूप में सीमित मात्रा में लेना चाहिए, जूस से बचना बेहतर है।
गुर्दे की पथरी वाले लोग: संतरे में ऑक्सलेट्स और पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कुछ गुर्दे की पथरी वाले मरीजों को इसे लिमिट में लेना चाहिए।
एलर्जी वाले लोग: कुछ लोगों को साइट्रस फल से एलर्जी हो सकती है। अगर संतरा खाने के बाद त्वचा पर लाल धब्बे, खुजली या सूजन हो तो तुरंत सेवन बंद करें।

रोजाना संतरे का सेवन न केवल शरीर को ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाता है बल्कि पाचन, स्किन और वजन घटाने में भी मदद करता है। एक महीने तक नियमित रूप से संतरे का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

