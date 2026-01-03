सावधान! बाथरूम में चुपचाप जान ले रही है ये खतरनाक गैस, डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क : सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का मजा ही अलग होता है। ठंड में जैसे ही गर्म शॉवर शरीर पर गिरता है, सारी ठिठुरन दूर हो जाती है। लेकिन रोजमर्रा का यही सामान्य-सा लगने वाला रूटीन कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। खासकर अगर आप बंद बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।

डॉक्टर ने साझा किया डरावना अनुभव

एक डॉक्टर ने अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर एक चौंकाने वाला मामला साझा किया। उन्होंने बताया कि OPD में एक ही दिन दो मरीज लाए गए, जो अपने बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। दोनों ने बंद बाथरूम में गर्म पानी से नहाया था और दोनों के घरों में गैस गीजर लगा हुआ था। समय पर अस्पताल पहुंचने से उनकी जान बच गई, लेकिन खतरा बेहद गंभीर था।

Two patients came to OPD today who were found unconscious in their bathrooms this morning.



Both hot showers. Both gas geysers. Both closed doors.



This isn't about gas smell.



It's carbon monoxide , no odor, no color, no warning.



Just slow oxygen starvation to the brain.…

— sikandar adwani (@SikandarAdwani) December 25, 2025

आखिर बेहोशी की असली वजह क्या थी?

डॉक्टर के मुताबिक, मरीज गैस की बदबू से बेहोश नहीं हुए थे। असली खतरा था।

कार्बन मोनोऑक्साइड गैस (Carbon Monoxide – CO): जब बंद बाथरूम में गैस गीजर चलता है, तो यह जहरीली गैस धीरे-धीरे अंदर भरने लगती है। क्योंकि यह न दिखती है, न महकती है, इसलिए इंसान को इसका अंदाजा तक नहीं होता।

कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है इतनी खतरनाक?

कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर मानी जाती है।

यह रंगहीन और गंधहीन होती है।

खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूती से चिपक जाती है।

इससे शरीर के जरूरी अंगों, खासकर दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है।

जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो व्यक्ति को चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर सकता है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है।

बाथरूम में दिखने वाले खतरनाक संकेत

कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने पर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

अचानक तेज सिरदर्द

चक्कर आना

कमजोरी या मतली

असामान्य नींद या सुस्ती

कन्फ्यूजन, दिमाग सुन्न-सा लगना

अक्सर लोग इन लक्षणों को ठंड, थकान या लो ब्लड प्रेशर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है।

ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करें?

अगर नहाते समय या बाथरूम में आपको ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हों,

तो, तुरंत गीजर बंद करें

बाथरूम से बाहर निकल जाएं

दरवाजे-खिड़कियां खोल दें ताकि हवा आ सके

हालत ज्यादा बिगड़ रही हो तो तुरंत मेडिकल मदद लें।

बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा

अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें।

बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन जरूर हो।

एग्जॉस्ट फैन लगवाएं।

पूरी तरह बंद बाथरूम में गीजर न चलाएं।

समय-समय पर गीजर की सर्विस और जांच कराते रहें।

नहाने के दौरान लंबे समय तक गीजर ऑन न रखें।

गर्म पानी से नहाना सर्दियों की जरूरत है, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही आपकी और आपके परिवार की जान जोखिम में डाल सकती है। गैस गीजर इस्तेमाल करते समय सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है। याद रखें, थोड़ी-सी सतर्कता एक बड़े हादसे से बचा सकती है।