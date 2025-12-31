शरीर में इन Vitamins की कमी से लगती है बहुत ज्यादा ठंड

नारी डेस्कः सर्दी के मौसम में ठंड लगना नॉर्मल है लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है और हाथ-पैर गर्म कपड़े पहनने के बावजूद ठंडे ही रहते हैं। हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहते हैं या सामान्य तापमान में भी कंपकंपी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अक्सर इसके पीछे शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। खासतौर पर विटामिन B12, विटामिन B9 (फोलेट), आयरन और विटामिन D की कमी शरीर की गर्मी बनाए रखने की क्षमता को कमजोर कर देती है।

शरीर में इन विटामिन्स की कमी से ज्यादा ठंड लगती है, जानिए कारण और उपाय

विटामिन B12 और B9 (फोलेट) की कमी

इन दोनों विटामिन्स की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells) ठीक से नहीं बन पातीं। इससे एनीमिया (खून की कमी) हो जाता है और शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जब शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगती है और हाथ-पैर ठंडे रहते हैं।

आयरन की कमी

आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से खून पतला हो जाता है और ऑक्सीजन का संचार प्रभावित होता है। यही वजह है कि आयरन की कमी वाले लोगों को जल्दी ठंड लगती है, थकान रहती है और चक्कर भी आ सकते हैं।

विटामिन D की कमी

विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स फंक्शन के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से रक्त संचार कमजोर हो जाता है, जिससे हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं और शरीर तापमान संतुलित नहीं रख पाता।

क्या करें? (बचाव और उपाय)

आहार में शामिल करें

दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, दालें और अंकुरित अनाज

धूप लें

रोज़ सुबह 15–20 मिनट धूप में बैठें ताकि शरीर को विटामिन D मिल सके

डॉक्टर से जांच कराएं

अगर ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो B12, आयरन और विटामिन D की जांच कराना जरूरी है

सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लें

नोटः शरीर में विटामिन B12, B9, आयरन और विटामिन D की कमी से रक्त संचार और ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे शरीर गर्मी नहीं बना पाता और ठंड ज्यादा लगती है। संतुलित आहार, धूप और सही जांच से इस समस्या को समय रहते ठीक किया जा सकता है।