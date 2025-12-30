31 DECWEDNESDAY2025 3:19:24 AM
सर्दियों के Superfoods जिन्हें अपनी प्लेट में जरूर शामिल करें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Dec, 2025 01:14 PM
सर्दियों के Superfoods जिन्हें अपनी प्लेट में जरूर शामिल करें

नारी डेस्क : सर्दी की ठंडी हवा जब आपके गालों को छूती है और गर्म स्वेटर आपकी रोज़मर्रा की पोशाक बन जाते हैं, तो सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि हमारी खान-पान की आदतें भी बदल जाती हैं। इस मौसम में शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है। सौभाग्य से, सर्दियों में मिलने वाले मौसमी फल और सब्जियां इन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये भोजन विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं, जो आपको ऊर्जावान और स्वस्थ रखते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास सर्दियों के सुपरफूड्स और उन्हें अपने भोजन में शामिल करने के तरीके।

साइट्रस सिम्फनी (CITRUS SYMPHONY) (गर्म धूप की खुराक)

सर्दियों में सर्दी-जुकाम की समस्या बढ़ जाती है। संतरे, अंगूर, टेंजरीन और क्लेमेंटाइन जैसे फल विटामिन सी का भंडार हैं।
इन्हें ताज़ा खाएं या शहद और अदरक के साथ गर्म सिट्रस टी बनाएं।
दही या स्मूदी में इनके टुकड़े मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं।
सलाद में इनका रस या छिड़काव स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाता है।

रूट पावर (ROOT POWER) (प्राकृतिक चमक के लिए)

सर्दियों में गाजर, शकरकंद और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। ये सब्जियां जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो शरीर को ऊर्जा, पोषण और प्राकृतिक चमक प्रदान करती हैं। इन्हें अपने सूप, भुनी हुई सब्जियों या सलाद में शामिल करके सर्दियों में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का लाभ उठाया जा सकता है।

उपयोग के तरीके

भूनकर स्वादिष्ट साइड डिश बनाएं।
सूप के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करें।
स्टेनलेस स्टील सॉसपॉट में पकाने से पोषक तत्व और रंग दोनों सुरक्षित रहते हैं।

पत्तेदार सब्जियां (पोषक और बहुमुखी)

सर्दियों में मेथी, पालक और बथुआ जैसी पत्तेदार सब्जियों का सेवन लाभकारी है। ये आयरन, कैल्शियम और विटामिन A, C, K से भरपूर होती हैं।
टिप्स: हल्की भाप में पकाएं या हल्का भूनें।
सूप, पराठा, थेपला या जूस के रूप में शामिल करें।
स्टेनलेस स्टील स्टीमर का उपयोग पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए करें।

मेवे और बीज (ऊर्जा बढ़ाने वाले स्नैक्स)

बादाम, अखरोट, सूरजमुखी और अलसी के बीज सर्दियों में ऊर्जा और पोषण देने वाले स्नैक्स हैं।
इन्हें हल्का भूनकर सलाद, खीर या ओटमील में डालें।
कुरकुरापन और पोषण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।

अदरक और मसाले (रोग प्रतिरोधक तत्व)

सर्दियों में खांसी और जुकाम आम हैं। अदरक, हल्दी, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले
सूजन-रोधी गुण रखते है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं।

उपयोग के तरीके

अदरक, नींबू और शहद की चाय बनाएं।
सर्दियों की करी या स्टू में हल्दी, जीरा और धनिया डालें।

सर्दियों में मिलने वाले ये सुपरफूड्स ऊर्जा, गर्माहट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस मौसम की उपज का आनंद लें, स्वाद के साथ पोषण भी पाएं और स्वस्थ सर्दियों का अनुभव करें।

